“30대 아들 연락 두절”…캄보디아 ‘대학생 사망’ 이어 추가 납치 신고

방금 들어온 뉴스

조희선 기자
입력 2025-10-13 11:35
수정 2025-10-13 12:35
가족, 알 수 없는 발신번호로 협박성 문자 받아

자료 이미지. 서울신문DB
자료 이미지. 서울신문DB


한국인 대학생이 캄보디아에서 현지 범죄 조직에 납치돼 고문당해 숨진 가운데 캄보디아로 출국한 30대 남성이 해외 범죄 조직에 납치됐다는 신고가 접수돼 경찰이 조사에 나섰다.

13일 경북경찰청 등에 따르면 “지난 8월 19일 캄보디아로 출국한 A(30대)씨와 연락이 끊겼다”는 가족의 신고가 지난 8월 22일 접수됐다.

출국 이후 연락이 끊긴 A씨는 지난 8월 24일 텔레그램 영상 통화로 가족에게 “2000만원을 보내주면 풀려날 수 있다”고 말한 뒤 다시 연락이 끊긴 것으로 알려졌다.

최근 A씨의 소셜미디어(SNS)에는 그가 차용증 내용을 적은 노트를 들고 있는 사진도 올라온 것으로 전해졌다. 또한 A씨의 가족은 확인할 수 없는 발신 번호로 온 협박성 문자메시지도 여러 번 받은 것으로 파악됐다.

경찰은 해외 범죄 조직이 A씨를 감금하고 협박·갈취하고 있는 것으로 보고, 지난 8월 23일 캄보디아 한국대사관, 경찰청 국제협력관실과 외교부 영사 콜센터로 해당 사건을 알렸다.



한편 지난 7월 가족에게 “현지 박람회에 다녀오겠다”며 캄보디아로 출국한 20대 대학생이 3주 뒤인 8월 8일 깜폿 보코산 인근에서 숨진 채 발견됐다. 사망 증명서에는 ‘고문으로 인한 극심한 통증’이 사망 원인으로 기재된 것으로 알려졌다.
