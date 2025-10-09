초대형 공중그네·강변 스카이워크… 울산, 짜릿한 스릴로 행락객 ‘유혹’

고래문화마을 초대형 그네 웨일즈 스윙·태화강 국가정원 스카이워크 등 개장

이미지 확대 울산 남구 장생포 문화마을에 설치된 ‘웨일즈 스윙. 울산 남구 제공 닫기 이미지 확대 보기 울산 남구 장생포 문화마을에 설치된 ‘웨일즈 스윙. 울산 남구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

초대형 공중그네 등 짜릿한 체험시설이 본격적인 행락철을 맞아 방문객을 유혹한다.울산 남구는 지난달 중순 ‘남부권 광역관광 개발사업’의 하나로 초대형 공중그네인 ‘웨일즈 스윙(Whales Swing)’을 설치해 운영 중이라고 9일 밝혔다.웨일즈 스윙은 장생포 고래문화마을 웨일즈판타지움 옥상에 설치된 동력식 2인승 공중그네다. 총 11억 8000만원의 사업비를 들여 2대가 설치됐다.남구는 지난달 18일부터 23일까지 시범운영을 거쳐 울산고래축제 개막일인 같은 달 24일부터 공식 운영했다. 현재 장생포 고래마을 방문객들에게 가장 인기있는 시설로 자리를 잡고 있다.웨일즈 스윙은 지상 14m 높이에서 하늘을 나는 듯한 짜릿한 체험을 할 수 있다. 울산대교와 울산만을 한눈에 즐길 수 있다. 특히 울산대교와 울산만의 야경은 웨일즈 스윙에서만 경험할 수 있는 고래문화특구의 대표 야경 명소다.또 울산시는 이달 중 중구 태화강 국가정원 내 ‘태화루 스카이워크’를 개장한다.태화루 스카이워크는 길이 35m·폭 20m 규모로 설치됐다. 스카이워크는 전망대 외 분수, 경관조명, 미디어파사드, 전동그네, 네트형 체험시설 등으로 조성된다. 교량 끝에 세워진 그네는 스릴을 느끼며 태화강 조망뿐 아니라 남산까지도 감상할 수 있다.태화루 스카이워크는 오는 16일부터 19일까지 태화강 국가정원 일원에서 열릴 ‘2025 울산공업축제’에 개막에 맞춰 준공될 예정이다.울산시는 스카이워크를 울산의 대표 야간 관광명소로 육성할 계획이다. 스카이워크가 준공되면 태화강 국가정원에서 용금소를 거쳐 태화루와 태화시장으로 이어지는 생태관광벨트가 본격적으로 가동된다.