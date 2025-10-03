대구시, 추석 연휴에도 아이돌봄서비스·진료 체계 정상 운영한다

이미지 확대 대구시청 산격청사. 대구시 제공 닫기 이미지 확대 보기 대구시청 산격청사. 대구시 제공

대구시가 추석 연휴에도 아이돌봄서비스를 정상적으로 운영하고 비상 진료 및 방역 체계를 가동한다.대구시는 추석 연휴 동안 맞벌이 가정 등 자녀 돌봄이 필요한 가정을 위해 아이돌봄서비스를 정상 운영한다고 3일 밝혔다.아이돌봄서비스는 양육공백이 발생한 가정의 만 12세 이하 아동을 대상으로 아이돌보미가 직접 가정을 방문해 돌보는 서비스다. 서비스 종류와 소득 수준에 따라 이용요금을 차등 지원하고 있는데, 시는 오는 9일까지 이어지는 추석 연휴 기간에 공휴일 가산요금(50%) 없이 평일 요금인 시간당 1만2180원을 적용해 이용 가정의 부담을 줄이기로 했다.서비스 신청은 아이돌봄서비스 홈페이지나 관련 어플리케이션을 통해 할 수 있다. 정부 지원을 받으려면 사전에 주소지 관할 행정복지센터나 복지로 홈페이지에서 자격 확인을 해야 한다.또 대구시는 연휴 기간 비상 진료·방역 체계 가동에 들어간다. 이에 따라 대구 지역 병의원 5008곳과 약국 2776곳이 연휴 기간에도 문을 연다. 대구의료원과 보건소의 경우 추석 당일에도 진료한다.대구시는 9개 구·군 보건소와 함께 ‘추석 명절 비상 의료·방역상황반’ 10개 반을 편성했다. 이를 통해 질병관리청과 응급의료 현황을 실시간으로 공유할 방침이다. 시는 또 추석 당일에 운영하는 동네 의원이 간호사를 비롯한 비상 진료 인력을 둘 수 있게 인건비를 지원한다.소아 환자를 위한 달빛어린이병원 5곳과 중증 소아 응급환자를 위한 지역 내 소아 전문응급의료센터인 칠곡경북대병원도 정상 운영된다.