추석 연휴 흐리고 남부·제주 많은 비… 강원·영동 등 보름달 보기 어려울 듯

방금 들어온 뉴스

추석 연휴 흐리고 남부·제주 많은 비… 강원·영동 등 보름달 보기 어려울 듯

김우진 기자
김우진, 한지은 기자
입력 2025-10-02 16:11
수정 2025-10-02 16:43
제주는 항공기 운항 차질 가능성
전국 413개 응급실 24시간 운영

이미지 확대
“할아버지·할머니 만나러 가요”
“할아버지·할머니 만나러 가요” 징검다리 일정을 포함해 최장 10일간의 추석 연휴를 하루 앞둔 2일 서울역에서 귀성길에 오른 한 가족이 열차에 올라 손을 흔들고 있다. 전국 기차역과 버스터미널 등지에서는 서둘러 고향으로 가려는 귀성객들의 발길이 이어졌다.
연합뉴스


추석 연휴 내내 구름 낀 흐린 날씨가 이어지고, 전국 곳곳에 비가 내릴 전망이다. 특히 하늘을 뒤덮는 구름으로 인해 추석 당일인 6일 강원 영동 등 우리나라 동쪽 지역에선 보름달을 보기 어려울 것으로 보인다. 당분간 일교차가 커 한낮엔 여름 같은 더위가 이어지겠다.

2일 기상청에 따르면 귀성이 시작되는 이날 늦은 밤부터 충남·전남·전북·제주에 비가 내리겠다. 비는 연휴 첫날인 3일부터 남부지방 전체로 확대되겠고 4일 오전 그칠 전망이다. 특히 제주에는 4일까지 최대 120㎜ 이상, 전남 해안은 최대 100㎜의 많은 비가 예보됐다.

기상청 관계자는 “많은 비가 내리는 남부지방과 제주에서는 귀성길 교통안전에 유의해야 한다”며 “제주에 오가는 항공과 선박 운항에도 차질이 생길 수 있다”고 말했다.

5~6일은 수도권과 강원 등 중부지방 중심으로 약한 비가 내릴 전망이다. 낮 기온은 30도에 육박하면서 덥겠다. 이날부터 9일까지 아침 최저기온은 14~24도, 낮 최고기온은 21~29도로 예보됐다.

한편 추석 연휴 동안 전국 413개 응급의료기관과 17개 권역외상센터가 24시간 운영된다. 문 여는 동네 병의원과 약국은 ‘응급똑똑앱’에서 확인할 수 있다. 아이가 아프면 ‘아이안심톡’에서 전문의와 24시간 상담이 가능하다. 정부는 연휴 기간 하루 평균 8800개 병의원을 지정 운영한다는 계획이지만, 방문 전 전화로 확인하는 편이 좋다.



또 전국 공공주차장 1만 2000곳이 무료 개방되며, 상세 정보는 네이버 지도·카카오맵·T맵 등에서 확인할 수 있다.
서울 김우진·세종 한지은 기자
2025-10-03 9면
