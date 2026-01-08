홀란이 경기 전 신는 ‘뇌를 깨우는 신발’…나이키 마인드 출시

이미지 확대 나이키의 ‘마인드’를 착용한 엘링 홀란. 나이키 제공 닫기 이미지 확대 보기 나이키의 ‘마인드’를 착용한 엘링 홀란. 나이키 제공

스포츠 웨어에 최첨단 기술력을 더하는 나이키가 또 한 번 혁신적인 제품을 시장에 내놨다. 이번에는 발바닥을 자극해 뇌신경을 깨우는 방식의 신발이다.나이키는 8일 “신경과학을 기반으로 신체와 마음의 연결을 끌어내며 선수들의 집중을 돕는 새로운 유형의 신발 ‘나이키 마인드’를 선보인다”며 “발바닥 자극을 통해 뇌의 주요 감각 영역을 활성화해 선수들의 경기 준비와 훈련을 돕는 나이키의 완전히 새로운 혁신”이라고 밝혔다. 나이키는 운동선수가 깊은 몰입 상태에 도달할 수 있도록 제품을 설계·개발했다고 강조했다.잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 맨체스터 시티의 골잡이 엘링 홀란이 지난 5년간 제품 연구에 참여했다. 홀란은 “축구에서 집중력은 전부”라며 “마인드는 매 순간 발에서 느껴지는 감각에 집중하게 돼 경기의 균형을 잡는 데 도움이 된다”고 설명했다. 홀란 외에도 잉글랜드 축구대표팀이 지난해 국제축구연맹(FIFA) 인터내셔널 매치 기간 나이키 마인드를 착용한 모습이 포착되기도 했다.나이키 마인드의 밑창에 배치된 폼 노드(foam node)는 10여 년에 걸친 과학과 엔지니어링, 제조 등의 연구 끝에 탄생했다. 22개의 독립적인 폼 노드가 감각 인식 임곗값과 해부학적 구조에 따라 배치됐고, 유연성과 방수기능을 갖춘 소재와 결합한다는 게 나이키 측 설명이다.나이키의 부사장 겸 최고 과학 책임자 매튜 너스는 “나이키는 지난 45년간 근육이 어떻게 반응하는지, 관절이 어떻게 움직이는지, 산소가 퍼포먼스를 어떻게 뒷받침하는지 등 움직이는 신체를 연구해왔다”면서 “이제 나이키는 연구의 영역을 정신으로 확장해 뇌와 신체의 연결을 새로운 방식으로 탐구하고 있다. 더 빠르게 달리는 것을 넘어 선수가 지금 순간에 더욱 집중하고 더 강인해지는 것, 이것이 퍼포먼스의 새로운 진화 영역이다”고 말했다.