국정자원 소실 시스템 대구 이전 28일 가동 목표…대구센터 본원 격상 목소리도

윤호중 장관, 국가정보자원관리원 대구센터 방문 윤호중 행정안전부 장관이 지난달 29일 오후 대구 동구 국가정보자원관리원 대구센터를 방문해 국가 전산망 운영체계 등 안전 관리시설 상황을 점검하고 있다. 뉴시스

대전 국가정보자원관리원(국정자원) 본원 화재로 피해를 입은 시스템이 대구로 본격 이전되는 가운데 대구센터를 본원으로 격상해야 한다는 목소리가 나온다.2일 행정안전부 중앙재난안전대책본부에 따르면 이날 12시 기준 647개 행정정보시스템 중 112개(1등급 21개 포함)가 복구됐다. 복구율은 17.3%다. 이날 오전에는 국가데이터처의 통계빅데이터센터, 연구종합관리, 경제총조사 홈페이지 등이 다시 가동됐다.전날에는 대구센터 이전을 위한 민관협력형 클라우드 업체가 선정돼 장비 입고가 시작됐다. 앞서 정부는 지난달 29일 화재로 가동을 멈춘 국정자원 본원 시스템을 대구 센터로 이전하기로 결정했다. 이전 정보자원 준비에 2주, 시스템 구축에 2주 정도가 소요될 전망이다. 정부는 오는 28일까지 대구센터 민관협력 클라우드에서 복원하는 시스템들을 가동하겠다는 목표를 세웠다.관련 업계에서는 대구센터로 시스템 이전이 결정된 건 지난해 구축한 민관협력형 클라우드의 영향이 큰 것으보 보고 있다. 또한 대구센터의 UPS(무정전전원공급장치)실과 배터리실이 격벽으로 분리돼 있어 화재 확산 차단이 용이한 구조라는 점도 고려한 것으로 보인다. 대구센터는 지난달 전기안전공사의 법정 검사를 통해 안정성도 검증받았다.이를 두고 대구 지역사회에선 정부가 대구센터를 본원으로 격상하는 방안을 검토해야 한다는 주장도 나온다. 다만, 실현 가능성은 높지 않다는 게 지배적인 시각이다.관련 업계 관계자는 “대구를 본원으로 격상하더라도 또다른 지역에 추가 건립이 필요한 만큼 현실적으로 간단한 이야기는 아니다”라고 말했다.