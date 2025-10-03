[속보] 국가전산망 담당 공무원 세종청사서 추락…심정지상태 인계

방금 들어온 뉴스

[속보] 국가전산망 담당 공무원 세종청사서 추락…심정지상태 인계

신진호 기자
신진호 기자
입력 2025-10-03 12:21
수정 2025-10-03 12:38
경찰, 국정자원 압수수색
경찰, 국정자원 압수수색 대전 유성구 국가정보자원관리원(국정자원) 화재를 수사하는 대전경찰청 전담수사팀이 2일 오전 국정자원 압수수색에 돌입했다. 지난달 26일 정부 전산시스템이 있는 국정자원에서 리튬이온 배터리 화재가 발생해 정부 전산 서비스가 대규모로 마비된 바 있다. 2025.10.2 연합뉴스


국가전산망 장애 담당 팀을 총괄하던 행정안전부 공무원이 3일 세종정부청사에서 투신해 사망했다.

정부에 따르면 이날 오전 10시 50분쯤 세종시 어진동 중앙동 청사 인근 바닥에서 행안부 소속 공무원 A씨가 쓰러진 채 발견됐다.

출동한 소방당국은 심정지 상태인 A씨를 경찰에 인계했다. A씨는 사망한 것으로 확인됐다.

A씨는 이날 중앙동 15층 남측 테라스 흡연장에서 휴대전화를 두고 스스로 목숨을 던진 것으로 추정된다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 SNS상담 마들랜(www.129.go.kr/etc/madlan)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.
신진호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로