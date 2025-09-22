울산 소상공인 살리기 결실… 기업·공공기관 지역상품권 85억원 구매

이미지 확대 ‘소상공인 살리기, 지역상품권 구매 동참 확약서 전달식’이 22일 오전 울산시청 대회의실에서 열렸다. 김두겸 시장(앞줄 왼쪽 다섯 번째) 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 울산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘소상공인 살리기, 지역상품권 구매 동참 확약서 전달식’이 22일 오전 울산시청 대회의실에서 열렸다. 김두겸 시장(앞줄 왼쪽 다섯 번째) 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 울산시 제공

울산지역 기업·기관이 추석 명절을 앞두고 85억원 상당의 지역상품권을 구매했다.울산시는 지난 7월부터 소상공인 살리기를 위해 지역의 주요 기업·기관들이 85억원 상당의 울산페이와 온누리상품권을 구매했다고 22일 밝혔다.해당 기업·기관은 SK이노베이션, 현대차 울산공장, 한국동서발전, 대흥솔루션, 아성정밀화학, 한국철강 등 14곳이다.앞서 시는 지난 7월 3일 소상공인 지원을 위해 울산상공회의소, 울산지방중소기업청 등과 업무협약을 맺고 울산페이와 온누리상품권 사용 확대를 추진해왔다. 또 같은 달 31일에는 한국노총 울산지역본부와 지역 상권 살리기 업무협약을 맺고 지역 상품권 구매 캠페인을 벌였다.이에 지역 기업들이 적극적으로 동참하면서 울산페이와 온누리상품권을 총 85억원가량 구매 성과를 올렸다. 이런 노력에 힘입어 지난달 울산페이 사용액이 5월보다 두 배 이상 늘었고, 가맹점 수도 2000여곳 이상 증가했다.김두겸 울산시장은 “소상공인의 어려움을 함께 극복하기 위해 지역 상품권 구매에 동참한 기업·근로자·공공기관 모두에게 감사드린다”고 말했다.한편, 울산시는 22일 시청 본관 대회의실에서 ‘소상공인 살리기, 지역상품권 구매 동참 확약서 전달식’을 열었다. 김두겸 시장과 울산상공회의소, 한국노총 울산지역본부 관계자 등 10여명이 참석했다.