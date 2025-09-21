경북도, 대형 산불 재발 방지 위해 ‘팔 걷어’

상황실 조기 가동하고, 화재 초기에 진화 헬기 집중 투입

경북 영덕군 영덕읍 석리 따개비마을이 지난 3월 번진 산불로 여기저기 타 처참한 모습을 보이고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 경북 영덕군 영덕읍 석리 따개비마을이 지난 3월 번진 산불로 여기저기 타 처참한 모습을 보이고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북도와 시군이 대형 산불 재발 방지를 위해 팔을 걷어붙였다.경북도는 가을철 산불에 대응하기 위해 다음 달 2일부터 시군별로 임차 헬기 19대(울릉군 제외)를 순차로 배치한다고 21일 밝혔다. 이는 지난해보다 2주 이상 빠른 것이다.산불이 발생하면 해당 시·군 진화 헬기뿐 아니라 인근 시·군의 헬기 4대가 함께 출동하도록 하는 등 5대의 헬기로 60분 이내에 산불을 초기에 진화한다는 방침이다.도는 산불상황실도 산불조심 기간이 시작되는 11월보다 1개월 앞당겨 운영한다. 상황실은 24시간 비상 대응체계를 유지하고 시군, 유관기관과 상시 대응 비상 연락망을 가동한다. 시군별로 산불 감시원과 예방 진화대도 조기에 배치한다.이와 함께 마을 소각행위 등 인위적인 요인이 산불의 주요 원인인 만큼 산불이 발생하지 않는 산림 인접 마을을 대상으로 예방 활동 등을 평가에 우수 마을 100곳을 선정·포상할 계획이다.이 같은 조치는 지난 3월 의성·안동·청송·영덕·영양 지역에서 발생한 초대형 산불과 같은 재난을 막기 위한 것으로 풀이된다.경북도 관계자는 “긴 추석 연휴와 10월 말 경주에서 열리는 APEC 정상회의를 고려해 예년보다 일찍 산불 대응체계에 돌입하기로 했다”고 말했다.