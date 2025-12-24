[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 현대무벡스 거래대금 738억 돌파

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.24일 한국거래소에 따르면, 현대무벡스(319400)가 3905만 2405주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 1만 8720원으로, 시가총액은 2085억원이다. 거래대금은 738억 8820만원으로, 시가총액 대비 35.43%에 달하는 높은 거래대금을 기록하며 10.77%의 상승률을 보이고 있다. PER 82.47, ROE 16.17로, 재무 지표에서 안정적인 모습을 보여주고 있다. 휴림로봇(090710)은 6620원으로 6.74% 상승하며, 거래량 3321만 9463주를 기록했다. 거래대금은 217억 3330만원으로, 시가총액 대비 2.73%의 비율을 나타내며 투자자들의 주목을 받고 있다. PER 246.30, ROE -5.59로, 가치 평가에는 주의가 필요하다.대주산업(003310)은 2760원으로 3.95% 상승하며, 거래량 2284만 9419주를 기록했다. 재영솔루텍(049630)은 3365원으로 9.08% 상승하며, 거래량 2099만 166주를 기록했다. 한라캐스트(125490)는 1만 8220원으로 8.65% 상승하며, 거래량 1953만 6508주를 기록했다. 비츠로넥스텍(488900)은 1만 6160원으로 22.42% 상승하며, 거래량 1462만 27주를 기록했다. 미래에셋벤처투자(100790)는 1만 5060원으로 3.15% 하락하며, 거래량 1355만 7811주를 기록했다. 셀바스헬스케어(208370)는 6470원으로 9.66% 상승하며, 거래량 1216만 5893주를 기록했다. 에스피시스템스(317830)는 1만 4160원으로 13.55% 상승하며, 거래량 1077만 1419주를 기록했다. TS트릴리온(317240)은 283원으로 2.17% 상승하며, 거래량 1069만 7229주를 기록했다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 리브스메드(491000) ▼6.18%, 위더스제약(330350) ▲4.48%, 국일제지(078130) ▲5.88%, 알리코제약(260660) ▲4.35%, 원익홀딩스(030530) ▲4.27%, 네오이뮨텍(950220) ▲4.14%, 대한광통신(010170) ▲1.78%, 켄코아에어로스페이스(274090) ▲24.97%, 동일스틸럭스(023790) ▲0.43%, 헝셩그룹(900270) ▲6.77% 등의 성적을 기록했다.비츠로넥스텍은 22.42%의 급등세를 보이며 눈길을 끌고 있다. 시가총액 468억원 대비 221억 4900만원의 거래대금은 47.31%로, 투자자들의 강력한 매수세가 반영된 결과다. 반면, 미래에셋벤처투자는 3.15%의 하락세를 보였다. 시가총액 8001억원 대비 190억 3430만원의 거래대금은 2.38%로, 매도 압박이 강하게 작용한 것으로 분석된다.전체적으로 코스닥 시장은 상승세를 보이며, 주목할 만한 종목들이 상승과 하락을 반복하고 있다. 특히 거래대금이 시가총액의 2%를 넘는 종목들이 많아 투자자들의 활발한 참여가 이어지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]