[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 계양전기 거래대금 1044억 돌파

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.24일 한국거래소에 따르면, 계양전기(012200)가 2,322만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 3,775원으로, 시가총액의 10.15%에 해당하는 104,416백만원의 거래대금을 기록하며 큰 변동성을 보인다. 등락률은 -15.64%로 급락세를 보이며, PER -1.82, ROE -69.61로 재무 지표가 부진한 상황이다. 현대약품(004310) 또한 2,313만주 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있으며, 현재 주가는 7,720원으로, 시가총액의 7.54%에 해당하는 186,176백만원의 거래대금과 함께 14.20%의 상승률을 보여 급등세를 나타내고 있다. PER 321.67, ROE 0.70으로, 높은 PER로 인해 주가의 과열 가능성이 주목된다.에스엠벡셀(010580)은 현재가 2,155원으로 13.30% 상승했으며, 거래량은 1,042만주를 기록하고 있다. 한화갤러리아(452260)는 1,433원으로 -2.52% 하락하며, 거래량 794만주를 기록 중이다. 삼성전자(005930)는 현재가 111,350원으로, -0.13%의 보합권을 유지하며 거래량 694만주를 기록하고 있다. 미래에셋증권우(006805)는 13,840원으로 -9.31% 하락, 거래량 557만주이며, 일동제약(249420)은 38,450원으로 3.08% 상승, 거래량 527만주로 나타났다. 동양(001520)은 851원으로 2.41% 상승, 포스코DX(022100)는 29,550원으로 -0.67% 하락, 한화오션(042660)은 120,700원으로 -2.19% 하락세를 보이며 각각 거래량 465만주, 449만주, 445만주를 기록하고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 미래에셋증권(006800) ▼2.41%, SJG세종(033530) ▲8.49%, 티엠씨(217590) ▼9.94%, 엔케이(085310) ▼3.89%, 영진약품(003520) ▲5.22%, KBI동양철관(008970) ▲3.96%, 인스코비(006490) ▲2.86%, 경인양행(012610) ▲0.48%, 한화엔진(082740) ▲0.88%, 한화시스템(272210) ▼2.89% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 현대약품과 에스엠벡셀이 있다. 현대약품은 높은 거래대금과 함께 급등세를 보이며 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 에스엠벡셀 역시 거래대금이 시가총액의 1%를 넘으면서 주가도 상승세를 보이고 있다. 반면, 계양전기와 미래에셋증권우는 각각 급락세를 보이며 시가총액 대비 높은 거래대금 비율을 기록하고 있다.전체적인 시장의 흐름은 상승세와 하락세가 혼재된 가운데, 일부 종목들의 변동성이 크게 나타나는 모습이다. 주요 종목들의 투자 심리가 엇갈리면서 시장의 방향성이 불안정한 상황이 지속되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]