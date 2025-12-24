[서울데이터랩]삼천당제약 4.24% 하락으로 코스닥 시총 상위 종목 중 최대 하락폭 기록

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스닥 시가총액 상위 종목들이 등락률에서 엇갈린 흐름을 보이고 있다.24일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 43만 2000원으로 전 거래일 대비 1.71% 하락하고 있다. 시가총액은 23조 1145억원이며, 외국인비율은 13.91%에 달한다. PER은 183.99배, ROE는 29.52%로 높은 평가를 받고 있다. 2위인 에코프로비엠(247540)은 현재가 15만 8400원으로 0.25% 상승 중이며, 시가총액은 15조 4917억원이다. 외국인비율은 12.43%로, PER은 4950배, ROE는 -6.26%를 기록하고 있다.코스닥 시가총액 3위부터 10위 종목의 등락률을 살펴보면, 에코프로(086520)은 0.62% 상승, 에이비엘바이오(298380)는 0.48% 상승, 레인보우로보틱스(277810)는 2.59% 하락, 리가켐바이오(141080)는 0.06% 상승, 코오롱티슈진(950160)는 1.33% 하락, HLB(028300)는 0.43% 하락, 펩트론(087010)는 2.97% 하락, 삼천당제약(000250)는 4.24% 하락을 기록하고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▼0.73%, 파마리서치(214450) ▲0.25%, 보로노이(310210) ▲4.81%, 로보티즈(108490) ▼2.06%, 에임드바이오(0009K0) ▲0.33%, 디앤디파마텍(347850) ▼0.79%, 클래시스(214150) ▼1.11%, 케어젠(214370) ▼3.12%, 이오테크닉스(039030) 0.00%, 원익IPS(240810) ▲1.27% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 등락률에서 뚜렷한 차이를 보이며 다양한 흐름을 나타내고 있다. 특히, 등락률이 비교적 큰 종목들은 투자자들의 주목을 받고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]