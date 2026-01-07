[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 7일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 1월 7일

입력 2026-01-07 03:00
수정 2026-01-07 03:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




48년생 : 끝까지 성의를 보여라.

60년생 : 냉철한 판단력이 필요한 날.

72년생 : 과신하지 말고 한 번 더 확인하라.

84년생 : 생활에 정리정돈이 필요하다.

96년생 : 제안은 천천히 검토하라.



49년생 : 휴식이 반드시 필요하다.

61년생 : 힘들수록 용기를 내라.

73년생 : 피로엔 휴식이 가장 좋은 약이다.

85년생 : 안정이 우선.

97년생 : 현상 유지에 노력하라.

호랑이

50년생 : 갈등은 한발 물러서면 풀린다.

62년생 : 속도를 조절하라.

74년생 : 안전을 먼저 챙겨라.

86년생 : 일이 그런대로 진행되어 간다.

98년생 : 한 번 더 생각하고 움직여라.

토끼

51년생 : 예상이 빗나가니 계획도 변경되겠다.

63년생 : 먼저 다가서면 마음이 열린다.

75년생 : 대범하게 임하라.

87년생 : 가족의 화합 위해 애써야겠다.

99년생 : 때만 기다리면 된다.



52년생 : 베푼 만큼 이득이 돌아온다.

64년생 : 활기차게 행동하라.

76년생 : 마음을 정리하면 길이 보인다.

88년생 : 중요한 약속이 생긴다.

00년생 : 기본을 지키면 일이 풀린다.



53년생 : 문서는 차분히 두 번 확인하라.

65년생 : 확장은 미루는 게 좋다.

77년생 : 자신의 노력에 달려있다.

89년생 : 시비는 피하는 게 상책.

01년생 : 새로운 사람을 만나겠다.



54년생 : 건강만 지키면 충분히 좋다.

66년생 : 마무리를 꼼꼼하게 하라.

78년생 : 맹진은 금물, 속도를 낮추어라.

90년생 : 새로운 만남에 신경 써라.

02년생 : 운세가 밝아지니 표정도 밝다.



43년생 : 여러 사람의 의견을 받아들여라.

55년생 : 절제하면 복이 오래 머문다.

67년생 : 계획대로 잘 풀리겠다.

79년생 : 우연한 만남이 이루어진다.

91년생 : 솔직하게 고백하는 것이 유리하다.

원숭이

44년생 : 마음을 열면 길이 넓어진다.

56년생 : 욕심을 덜면 복이 머문다.

68년생 : 신중함이 필요한 날.

80년생 : 분수를 지키는 게 좋겠다.

92년생 : 기본에 충실하면 칭찬 따른다.



45년생 : 소소한 즐거움이 하루를 채운다.

57년생 : 가벼운 산책이 필요하다.

69년생 : 신중함이 필요한 날.

81년생 : 돌다리도 두드리며 진행하라.

93년생 : 과신하지 말고 사실을 확인하라.



46년생 : 피곤하니 일단 쉬어라.

58년생 : 겸손해야 인정받는다.

70년생 : 시작했으면 마무리도 깔끔히 하라.

82년생 : 기회를 잘 포착하라.

94년생 : 약속은 연기될 수 있겠다.

돼지

47년생 : 적극적으로 처리하면 길하다.

59년생 : 사소한 다툼은 웃음으로 넘겨라.

71년생 : 수입이 좋아지니 즐겁구나.

83년생 : 차분히 두드리면 문이 열린다.

95년생 : 반가운 소식이 머지 않았다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로