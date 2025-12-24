[서울데이터랩]12월 24일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인, 이더리움, 비앤비, 리플은 최근 24시간 동안 하락세를 보이고 있다. 비트코인의 현재가는 1억 2777만 원이며, 시가총액은 2551조 2120억 원이다. 24시간 동안 -1.04% 하락했으며, 1시간 등락률은 0.20%로 소폭 반등의 가능성을 보인다. 거래량은 63조 5022억 원이다.이더리움은 현재가 430만 9221원, 시가총액 520조 1014억 원으로 24시간 동안 -1.66% 하락했다. 1시간 등락률은 0.28%로 비트코인과 마찬가지로 단기 반등을 시사한다. 거래량은 30조 1163억 원이다.비앤비는 현재가 123만 294원이며, 시가총액은 169조 4544억 원이다. 24시간 동안 -1.82% 하락했으나, 1시간 등락률은 0.24%로 상승세를 유지할 가능성을 보인다. 거래량은 2조 4498억 원이다.리플의 현재가는 2723원으로, 시가총액은 164조 9971억 원이다. 24시간 동안 -1.70% 하락했지만 1시간 동안 0.32% 상승하여 반전의 기미를 보이고 있다. 거래량은 3조 1667억 원이다.한편, 솔라나는 17만 9493원으로 -2.42% 하락했다. 시가총액은 100조 9497억 원이다. 트론은 414원으로 -0.29% 하락했다. 거래량은 6766억 620만 원이다.같은 시각, 도지코인은 188원으로 -3.06% 하락했다. 시가총액은 31조 6007억 원이다. 에이다는 526원으로 -2.39% 하락했다. 거래량은 7053억 2970만 원이다.한편, 비트코인 캐시는 83만 8916원으로 -2.86% 하락했다. 거래량은 5318억 1792만 원이다. 체인링크는 1만 7942원으로 -2.02% 하락했다. 거래량은 6167억 7747만 원이다.같은 시각, 하이퍼리퀴드는 3만 5232원으로 -1.23% 하락했다. 거래량은 2847억 4884만 원이다. 모네로는 63만 8941원으로 -2.93% 하락했다. 거래량은 1939억 4011만 원이다.한편, 레오는 1만 1789원으로 -2.76% 하락했다. 거래량은 42억 3789만 원이다. 스텔라루멘은 315원으로 -1.90% 하락했다. 거래량은 1824억 1274만 원이다.같은 시각, 지캐시는 60만 1886원으로 -2.84% 하락했다. 거래량은 7175억 5466만 원이다. 라이트코인은 11만 2038원으로 -0.47% 하락했다. 거래량은 4606억 4558만 원이다. 다이는 1463원으로 -0.01% 하락했다. 거래량은 1689억 6779만 원이다.전반적으로 시장은 하락세를 보이고 있으며, 단기 반등의 가능성도 일부 있지만 투자자들은 주의가 필요하다. 시장의 변동성이 큰 만큼 신중한 판단이 요구된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]