강릉 아파트 시간제 제한급수 해제...수도밸브 자율 잠금은 유지

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

강릉 아파트 시간제 제한급수 해제...수도밸브 자율 잠금은 유지

입력 2025-09-19 16:49
수정 2025-09-19 16:54
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
강릉시의 한 주민이 단수 안내문을 읽고 있다. 연합뉴스
강릉시의 한 주민이 단수 안내문을 읽고 있다. 연합뉴스


강원 강릉시가 오봉저수지 저수율이 회복되면서 아파트 시간제 제한 급수를 해제한다.

19일 시에 따르면 저수조 용량 100t 이상 아파트 113개소를 대상으로 실시했던 시간제 제한 급수(하루 2회 각 3시간(오전·오후 6∼9시))가 이날 오후 6시부터 전면 해제된다.

시는 이날 오봉저수지 저수율 추세, 비 예보, 절수 효과 등을 고려해 이같이 결정했다.

이번 조치로 각 아파트는 시간제한 없이 물을 자유롭게 사용할 수 있다. 단 가뭄을 대비해 가구별 수도 밸브 75% 자율 잠금을 통한 물 절약 방침은 유지한다.

시는 오봉저수지 저수율이 25% 이하로 떨어진 지난달 20일부터 제한 급수를 실시해 왔다.

초기에는 수도 계량기 50%를 잠갔으나, 지난달 31일 저수율이 15% 미만까지 떨어지면서 75%까지 잠그는 조치에 들어갔다. 이후 일부 아파트는 오전 1시간, 오후 1시간씩 수돗물을 공급하는 고강도 제한 급수를 시행했다.
thumbnail - 배너

오봉저수지 저수율은 이날 오후 4시 10분 기준 28.5%로 전날보다 3.9%포인트 올랐다. 오봉저수지 최저 저수율은 지난 12일 11.5%였다.
강릉 김정호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로