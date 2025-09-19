강릉 아파트 시간제 제한급수 해제...수도밸브 자율 잠금은 유지

닫기 이미지 확대 보기
강릉시의 한 주민이 단수 안내문을 읽고 있다. 연합뉴스
강원 강릉시가 오봉저수지 저수율이 회복되면서 아파트 시간제 제한 급수를 해제한다.
19일 시에 따르면 저수조 용량 100t 이상 아파트 113개소를 대상으로 실시했던 시간제 제한 급수(하루 2회 각 3시간(오전·오후 6∼9시))가 이날 오후 6시부터 전면 해제된다.
시는 이날 오봉저수지 저수율 추세, 비 예보, 절수 효과 등을 고려해 이같이 결정했다.
이번 조치로 각 아파트는 시간제한 없이 물을 자유롭게 사용할 수 있다. 단 가뭄을 대비해 가구별 수도 밸브 75% 자율 잠금을 통한 물 절약 방침은 유지한다.
시는 오봉저수지 저수율이 25% 이하로 떨어진 지난달 20일부터 제한 급수를 실시해 왔다.
초기에는 수도 계량기 50%를 잠갔으나, 지난달 31일 저수율이 15% 미만까지 떨어지면서 75%까지 잠그는 조치에 들어갔다. 이후 일부 아파트는 오전 1시간, 오후 1시간씩 수돗물을 공급하는 고강도 제한 급수를 시행했다.
오봉저수지 저수율은 이날 오후 4시 10분 기준 28.5%로 전날보다 3.9%포인트 올랐다. 오봉저수지 최저 저수율은 지난 12일 11.5%였다.
