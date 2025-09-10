물 부족 ‘강릉’에 지원 행렬, 산림청 대형 ‘이동식 저수조’ 설치

물 부족 ‘강릉’에 지원 행렬, 산림청 대형 ‘이동식 저수조’ 설치

박승기 기자
박승기 기자
입력 2025-09-10 14:33
수정 2025-09-10 14:33
4만ℓ 담수 가능한 저수조 8개 설치 물 공급
철도 노사 일상 회복 지원 5000만원 기부

산불 재난 특수진화대가 강릉에 설치된 이동식 저수조에 물을 담고 있다. 산림청 제공
산불 재난 특수진화대가 강릉에 설치된 이동식 저수조에 물을 담고 있다. 산림청 제공


국내에서 이례적으로 물 부족 사태가 현실화한 강원도 강릉에 대한 지원 행렬이 끊이질 않고 있다.

산림청은 재난 사태가 선포된 강릉시에 대형 ‘이동식 저수조’ 8개를 지원하고 있다고 10일 밝혔다. 강릉지역의 가뭄과 산불 진화에 필요한 물 확보를 위한 것이다. 이동식 저수조는 산불 발생 시 담수지와 거리가 멀어 물 보급이 제한된 지역에서 산불 진화 헬기 담수용으로 활용돼 진화 효율을 높일 수 있는 장비다. 개당 4만ℓ 담수가 가능한데 강릉지역에서 총 30만ℓ 이상의 물을 저장, 활용할 수 있다. 저수조 6개는 해경 함정에서 물을 받아 공급하는 중간 저수조로, 2개는 주택 화재에 대비한 소방용으로 활용한다.

금시훈 산림청 산불방지과장은 “강릉 가뭄 해결을 위해 산불 진화 헬기 등 가용 자원을 최대한 지원할 계획”이라고 밝혔다.

코레일(한국철도공사) 노사도 이날 강릉의 일상 회복을 위해 대한적십자사에 5000만원을 기부했다. 이번 기부는 철도 노사가 공동 출연한 공익단체인 희망철도재단의 사회공헌 활동의 일환으로 추진됐다. 전달된 기부금은 강릉지역 주민들의 피해 복구를 위해 생수 등 생필품 구매에 사용할 예정이다. 코레일은 앞서 경북 산불 피해 지원을 위해 성금을 기부하고 자원봉사자에게 무료로 열차 이용을 제공하는 등 국가적 재난 상황에 놓인 지역사회에 대한 나눔 활동을 이어가고 있다.
권영주 코레일 인재경영본부장은 “국가 재난·재해 발생 시 피해 복구와 일상 회복을 위한 지원에 철도 노사가 적극 동참할 것”이라고 말했다.
대전 박승기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
