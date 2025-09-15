HD현대중공업 노조, 사흘째 전면 파업 돌입… 노조지부장 엿새째 고공농성

이미지 확대 백호선 노조지부장이 엿새째 고공 농성을 벌이고 있는 HD현대중공업 울산 조선소 내 턴오버 크레인. HD현대중공업 노조 제공 닫기 이미지 확대 보기 백호선 노조지부장이 엿새째 고공 농성을 벌이고 있는 HD현대중공업 울산 조선소 내 턴오버 크레인. HD현대중공업 노조 제공

HD현대중공업 노조가 올해 임금협상 난항으로 사흘째 전면 파업에 들어갔다.HD현대중공업 노조는 15일 오전 8시부터 전 조합원 대상 파업을 시작했다.앞서 노조는 지난 11일과 12일 전면 파업에 벌인 데 이어 이날 다시 전면 파업에 들어갔다.백호선 노조지부장은 40m 높이 턴오버 크레인에서 엿새째 고공 농성을 이어가고 있다.HD현대중공업은 농성이 길어지면서 일부 생산 차질을 빚고 있다. 선박 구조물 관련 작업 등은 턴오버 크레인을 가동하지 못하면서 주말 특근을 할 수 없었다.다만, 파업 참여 조합원 수가 많지는 않아 전체 공정을 완전히 멈출 정도는 아닌 것으로 알려졌다.노조는 이날 중앙쟁의대책위원회를 열고 교섭 상황에 따른 투쟁 방향 등을 논의할 계획이다.