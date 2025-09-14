그는 왜 혼자 출동했을까…구명조끼 벗어주고 ‘숨진 해경’ 의혹 푼다

민간 참여 진상조사위, 15일부터 조사

해경이 70대 중국인에게 자신의 구명조끼를 벗어준 뒤 순직한 고(故) 이재석 경사가 출동 당시 왜 혼자였는지 등 의혹을 규명하기 위한 조사에 나선다.14일 중부지방해양경찰청에 따르면 전날 외부 전문가 등 6명으로 구성된 ‘영흥도 경찰관 순직 관련 진상조사단’을 구성했다.조사단은 해양안전협의회장이 단장을 맡고 인천경찰청·인천소방본부 관계자, 법률전문가, 대학교수, 해양재난주조대원 등이 위원으로 참여해 이 경사 영결식이 끝나는 15일부터 활동에 들어간다.이 경사는 지난 11일 인천 영흥면 꽃섬 인근 갯벌에서 해루질을 하다 고립된 70대 중국인 A씨를 구조하러 갔다가 변을 당했다. 그는 자신이 착용하고 있던 구명조끼와 장갑을 A씨에게 벗어주고 맨몸으로 헤엄쳐 나오다 바닷물에 휩쓸려 끝내 숨졌다.이 경사 사고와 관련해 유가족은 물론 일반 국민까지 ▲왜 혼자 출동했는지 ▲경력 추가 지원은 왜 없었는지 등 의문을 제기하고 있다.이 경사는 A씨가 고립됐다는 신고를 접수하고 홀로 순찰차를 타고 꽃섬에 도착했다. 해양경찰청 훈령엔 ‘순찰차는 불가피한 경우를 제외하고는 2명 이상 탑승하는 것을 원칙으로 한다’고 규정돼 있다. 또 명시적 규정은 없지만 ‘2인1조 출동’을 준수해 왔는데, 이 경사는 홀로 출동해 유족들이 진상 규명을 요구하고 있다.또 이 경사가 갯벌에 들어가기 전부터 바닷물이 차올라 위험이 감지됐는데도 곧바로 추가 경력이 투입되지 않은 점도 이해하기 힘들다는 게 중론이다.이 경사와 파출소 B 팀장의 무선 내용을 보면 B 팀장이 “다른 팀원을 깨워서 보내줄까”라고 물었고, 이 경사는 “물이 차올라서 필요할 것 같다”면서도 “일단 한번 들어가 보겠다”고 대답했다. 이후 B 팀장과 이 경사는 수심이 어느 정도 되는지 등 추가 질의 답변이 이어졌지만 결국 이 경사 홀로 바다로 들어가게 뒀다.이날 파출소 근무자는 이 경사와 B 팀장을 포함해 총 6명이었고 사고 당시 4명은 휴식 시간이었다.중부해경청 관계자는 “조사단 활동기간이 오는 26일까지로 돼 있지만 필요할 경우 연장할 계획”이라고 말했다.