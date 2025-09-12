“10시간 걸려 완성한 인간 금귀걸이” 국립중앙박물관 또 들썩인다

26~28일 ‘국중박 분장대회’

박물관 유물로 분장…SNS서 화제

이미지 확대 오는 26~28일 열리는 국립중앙박물관의 ‘국중박 분장대회’에 참가를 예고한 한 네티즌이 보물 제2001호 ‘경주 황오동 금귀걸이’로 분장한 사진을 소셜미디어(SNS)에 공개했다. 자료 : 온라인 커뮤니티 닫기 이미지 확대 보기 오는 26~28일 열리는 국립중앙박물관의 ‘국중박 분장대회’에 참가를 예고한 한 네티즌이 보물 제2001호 ‘경주 황오동 금귀걸이’로 분장한 사진을 소셜미디어(SNS)에 공개했다. 자료 : 온라인 커뮤니티

이미지 확대 국립중앙박물관의 ‘2025 국중박 분장놀이’. 자료 : 국립중앙박물관 닫기 이미지 확대 보기 국립중앙박물관의 ‘2025 국중박 분장놀이’. 자료 : 국립중앙박물관

이미지 확대 지난해 10월 국립중앙박물관에서 열린 ‘국중박 정모’에서 청년 예술가들이 박물관에 전시된 유물들로 분장한 모습을 선보이고 있다. 자료 : 국립중앙박물관 닫기 이미지 확대 보기 지난해 10월 국립중앙박물관에서 열린 ‘국중박 정모’에서 청년 예술가들이 박물관에 전시된 유물들로 분장한 모습을 선보이고 있다. 자료 : 국립중앙박물관

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

올해 들어 400만명이 찾으며 서울의 대표 명소로 떠오른 국립중앙박물관이 올해 ‘국중박 분장대회’라는 독특한 행사를 개최한다. 박물관에 전시된 유물을 각자의 개성과 이이디어로 표현해 분장하는 대회로, 대회 시작 전부터 쟁쟁한 우승 후보자들이 소셜미디어(SNS)에서 기량을 뽐내고 있다.12일 온라인 커뮤니티에 따르면 대회에 참가할 예정이라고 밝힌 네티즌 A씨는 자신의 SNS에 “10일 걸려 완성했다”면서 자신과 또 다른 참가자가 보물 제2001호로 지정된 경주 황오동 금귀걸이로 변신한 사진을 공개했다.경주 황오동 금귀걸이는 1949년 경주 황오동 52호분에서 출토된 귀걸이 한 쌍으로, 5~6세기 신라 고분 금속공예품의 정교함과 아름다움을 드러내는 유물이다.사진 속 두 사람은 금색으로 가득 칠한 의상으로 귀걸이의 주고리(主環)와 중간식을 표현했고, 두 손을 모은 위치 아래에 마감장식을 달았다.이 사진이 SNS 등을 통해 확산되자 네티즌들은 “시작도 전에 우승 확정”, “아마추어의 솜씨가 아니다”, “저걸 어떻게 이기냐” 등의 반응을 쏟아냈다.한 네티즌이 “귀걸이의 마감장식이 흔들리는 모습을 어떻게 표현할지 궁금하다”는 댓글을 달자 A씨는 직접 귀걸이가 통째로 흔들리는 모습을 표현한 영상으로 화답했다. 영상 속 두 사람은 두 발을 부지런히 앞뒤로 움직이며 귀걸이의 마감장식이 흔들리는 모습을 구현해냈다.국중박 분장대회는 오는 26일부터 28일까지 열린다. 박물관 측은 “박물관 전시품을 자신만의 감각을 더해 표현하는 분장대회”라며 “최근 높아진 청년층의 전통문화에 대한 관심에 부응하고 박물관의 문화유산을 세계인이 공감할 수 있는 주제와 엮어 K-컬쳐 확산에 기여하고자 기획했다”고 밝혔다.지난 7일까지 진행된 온라인 사전 공모에는 총 83팀이 참여했다. 이중 선정된 10팀이 오는 27일 서울 용산구 국립중앙박물관 열린마당에서 열리는 대회에서 진검승부를 벌인다. 수상자들에게는 상금 최대 100만원이 수여된다.또한 행사 기간 동안 ‘베스트 드레서’ 선정, 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 악귀 보이그룹 ‘사자 보이즈’로 분장한 인플루언서들의 공연 등 부대행사도 열린다.이에 앞서 국립중앙박물관은 지난해 10월 ‘국중박 정모’를 개최하고 박물관에 전시된 유물들로 분장한 청년 예술가들의 축제를 열어 화제를 모은 바 있다.박물관의 공식 굿즈인 이른바 ‘뮷즈’의 인기와 ‘케데헌’ 열풍에 힘입어 올해 국립중앙박물관을 찾은 관람객은 역대 최고 기록을 갈아치우고 있다. 지난 1월부터 지난달 25일까지 누적 관람객 수는 418만명을 돌파해 2023년 세운 연간 최다 관람객 수(418만 285명)를 이미 넘어섰다.