HJ중공업, 8850TEU 컨테이너선 4척 수주…6400억원 규모

이미지 확대 HJ중공업이 건조한 8850TEU급 컨테이너선. HJ중공업 제공 닫기 이미지 확대 보기 HJ중공업이 건조한 8850TEU급 컨테이너선. HJ중공업 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

HJ중공업은 오세아니아 지역 선주사와 6400억원 규모의 8850TEU급 친환경 컨테이너 4척 건조 계약을 체결했다고 9일 밝혔다.이번에 수주한 선박은 고효율 최신 선형과 높은 연비를 갖춰 온실가스 배출을 줄이는 친환경 선박이다. 국제해사기구(IMO)의 선박 황산화물 배출 규제에 대응하기 위해 탈황설비인 스크러버를 설치하며, 친환경 연료인 메탄올을 추진 동력으로 사용할 수 있는 메탄올 레디 선박으로 건조해 탄소중립 운항으로 전환할 수 있다.글로벌 환경 규제에 따라 탈탄소 기조가 확산하면서 시장에 LNG와 메탄올, 암모니아 등 차세대 친환경 연료 추진 선박이 빠르게 도입되는 추세다. 이에 따라 HJ중공업도 국내 선사인 HMM으로부터 수주한 9000TEU급 메탄올 추진 컨테이너선, LNG 이중 연료 선박, 메탄올 레디 선박에 이어 최근 수주한 LNG벙커링선에 이르기까지 친환경 선박 건조에 역량을 집중하고 있다.유상철 HJ중공업 대표이사는 “이번 계약은 기존 선주가 납기와 사양, 품질에 만족하면서 추가 발주를 이어간 사례로 회사의 친환경 컨테이너선 기술력이 세계 시장에서 인정받고 있음을 입증한 것”이라며 “친환경 고품질 선박 건조와 납기 준수를 통해 선주사의 신뢰에 보답하겠다”고 밝혔다.HJ중공업은 이번에 수주한 컨테이너선을 부산 영도조선소에서 건조해 오는 2027년부터 차례대로 인도할 예정이다.