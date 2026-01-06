[서울데이터랩]‘계양전기우’ 22.71% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

6일 오전 9시 10분 계양전기우(012205)가 등락률 +22.71%로 폭등하며 상승률 1위를 차지했다. 계양전기우는 개장 직후 5분간 5만 3437주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 1880원 오른 1만 160원이다.한편 계양전기우의 PER은 -4.90으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사한다.이어 상승률 2위 현대오토에버(307950)는 현재가 35만 6500원으로 주가가 14.26% 급등하고 있다. 상승률 3위 태영건설우(009415)는 현재 1만 580원으로 14.01% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 계양전기(012200)는 13.04% 상승하며 8930원에 거래되고 있다. 상승률 5위 SJG세종(033530)은 9.46%의 상승세를 타고 1만 880원에 거래되고 있다.6위 현대차(005380)는 현재가 32만 8000원으로 7.72% 상승 중이다. 7위 티에이치엔(019180)은 현재가 8850원으로 7.40% 상승 중이다. 8위 삼일제약(000520)은 현재가 1만 520원으로 6.91% 상승 중이다. 9위 한세엠케이(069640)는 현재가 683원으로 6.89% 상승 중이다. 10위 한농화성(011500)은 현재가 1만 6280원으로 6.34% 상승 중이다.이밖에도 현대차2우B(005387) ▲5.54%, 동부건설우(005965) ▲5.26%, 성문전자(014910) ▲5.01%, 가온전선(000500) ▲4.91% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]