[서울데이터랩]포메탈 29.87% 상한가…실시간 상승률 1위

6일 오전 9시 15분 포메탈(119500)(포메탈)이 등락률 +29.87%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 포메탈은 개장 직후 10분간 145만 8333주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1065원 오른 4630원이다.한편 포메탈의 PER은 28.58로 상대적으로 고평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 3.16%로 수익성이 낮다고 볼 수 있다.이어 상승률 2위 비트플래닛(049470)은 현재가 1441원으로 주가가 27.07% 폭등하고 있다. 상승률 3위 협진(138360)은 현재 2080원으로 22.57% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 경창산업(024910)은 22.40% 폭등하며 2410원에 거래되고 있다. 상승률 5위 빛과전자(069540)는 21.18%의 상승세를 타고 738원에 거래되고 있다.6위 더코디(224060)는 현재가 3685원으로 16.80% 상승 중이다. 7위 인베니아(079950)는 현재가 2330원으로 15.63% 상승 중이다. 8위 에스엔시스(0008Z0)는 현재가 3만 3900원으로 13.76% 상승 중이다. 9위 세코닉스(053450)는 현재가 6270원으로 13.18% 상승 중이다. 10위 아진엑스텍(059120)은 현재가 1만 1240원으로 11.51% 상승 중이다.이밖에도 센서뷰(321370) ▲10.96%, 비트맥스(377030) ▲10.89%, 셀루메드(049180) ▲10.77%, PS일렉트로닉스(332570) ▲9.65% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]