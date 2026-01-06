[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오늘(1월 6일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 18.76%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 135,400원으로 전 거래일 대비 1.96% 하락하며 주가가 약세를 보이고 있다. 거래량은 3,151,079주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 1.44%의 하락세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 1.32% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 현대차(005380)는 개장 초반부터 6.73%의 상승률을 보이며 강세를 보이고 있다. 검색비율 5위 한미반도체(042700)는 2.57% 상승하고 있다.6위 에코프로(086520)는 등락률 4.34%로 상승세를 보이고 있다. 7위 대한전선(001440)은 3.50%의 등락률로 주가가 상승 중이다. 8위 한화오션(042660)은 0.42% 하락하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다. 9위 삼성SDI(006400)는 0.18% 하락하며 시동을 거는 모습이다. 10위 HLB(028300)는 상승률 3.71%로 주가가 상승하고 있다.이 밖에도 나무가(190510) ▲11.46%, HL만도(204320) ▲4.45%, 현대무벡스(319400) ▲3.75%, 원익홀딩스(030530) ▲3.77%, 제주반도체(080220) ▼3.96%, 에이비엘바이오(298380) ▼2.36%, 셀트리온(068270) ▼0.95%, NAVER(035420) ▲0.40%, LG에너지솔루션(373220) ▲0.67%, 에코프로비엠(247540) ▲1.17% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]