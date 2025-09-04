한학자 통일교 총재 돌연 입원… 특검 소환 앞두고

이미지 확대 한학자 세계평화통일가정연합(통일교) 총재. 통일교 제공 닫기 이미지 확대 보기 한학자 세계평화통일가정연합(통일교) 총재. 통일교 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한학자 세계평화통일가정연합(통일교) 총재가 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀(김건희 특검)의 소환 조사를 앞두고 심장 관련 시술을 받은 것으로 전해졌다.4일 법조계 등에 따르면 한 총재는 전날 서울아산병원 특실에 입원해 이날 심장 관련 시술을 받고 현재 병원에서 회복 중이다. 통상 심장 시술 후 특별한 합병증이 없으면 하루 이틀 후 퇴원 수순을 밟는다.앞서 특검팀은 한 총재에게 오는 8일 피의자 신분으로 출석할 것을 요구했다. 한 총재 측은 출석 여부를 명확히 알리지 않은 상황으로 알려졌다.한 총재는 이른바 ‘건진법사·통일교 청탁 의혹’과 관련해 특정범죄 가중처벌법상 알선수재, 정치자금법 위반 등 혐의를 받고 있다. 통일교 전 세계본부장인 윤모씨가 2022년 4~7월 건진법사 전성배씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 데 관여한 혐의다.또 윤씨와 공모해 같은 해 1월 권성동 국민의힘의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억원을 전달한 혐의도 있다.한 총재와 통일교 측은 윤씨의 개인 일탈이었을 뿐 교단 차원의 개입은 없었다고 주장하고 있다. 한 총재는 지난달 31일 “어떤 불법적인 정치적 청탁 및 금전 거래를 지시한 적이 없다”는 공개 입장도 냈다.