한학자 통일교 총재 돌연 입원… 특검 소환 앞두고

방금 들어온 뉴스

한학자 통일교 총재 돌연 입원… 특검 소환 앞두고

이정수 기자
이정수 기자
입력 2025-09-04 15:03
수정 2025-09-04 15:55
이미지 확대
한학자 세계평화통일가정연합(통일교) 총재. 통일교 제공
한학자 세계평화통일가정연합(통일교) 총재. 통일교 제공


한학자 세계평화통일가정연합(통일교) 총재가 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀(김건희 특검)의 소환 조사를 앞두고 심장 관련 시술을 받은 것으로 전해졌다.

4일 법조계 등에 따르면 한 총재는 전날 서울아산병원 특실에 입원해 이날 심장 관련 시술을 받고 현재 병원에서 회복 중이다. 통상 심장 시술 후 특별한 합병증이 없으면 하루 이틀 후 퇴원 수순을 밟는다.

앞서 특검팀은 한 총재에게 오는 8일 피의자 신분으로 출석할 것을 요구했다. 한 총재 측은 출석 여부를 명확히 알리지 않은 상황으로 알려졌다.

한 총재는 이른바 ‘건진법사·통일교 청탁 의혹’과 관련해 특정범죄 가중처벌법상 알선수재, 정치자금법 위반 등 혐의를 받고 있다. 통일교 전 세계본부장인 윤모씨가 2022년 4~7월 건진법사 전성배씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 데 관여한 혐의다.

또 윤씨와 공모해 같은 해 1월 권성동 국민의힘의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억원을 전달한 혐의도 있다.



한 총재와 통일교 측은 윤씨의 개인 일탈이었을 뿐 교단 차원의 개입은 없었다고 주장하고 있다. 한 총재는 지난달 31일 “어떤 불법적인 정치적 청탁 및 금전 거래를 지시한 적이 없다”는 공개 입장도 냈다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
