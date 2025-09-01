‘매관매직’도 겨누는 김건희 특검… 한학자 “청탁 없었다” 첫 입장

보강수사로 남은 의혹 규명 집중

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

2025-09-01 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난 29일 김건희 여사를 구속 기소한 김건희 특검이 김 여사의 남은 의혹들에 대한 조사에 집중하며 수사 ‘2차전’에 돌입한다. 김 여사에 대한 공소사실에도 포함된 ‘건진법사 통일교 청탁 의혹’ 관련 주요 수사 대상인 한학자 통일교 총재와 권성동 국민의힘 의원은 31일 자신들의 혐의를 전면 부인하고 나섰다.한 총재는 이날 오전 예배를 통해 공개된 ‘참어머님 특별 메시지’라는 제목의 입장문에서 “나의 지시로 우리 교회가 불법 정치자금을 제공했다는 허위 사실이 유포되고 있다”면서 “이 자리를 빌려 분명히 말씀드린다. 어떤 불법적인 정치적 청탁 및 금전 거래를 지시한 적이 없다”고 주장했다.특검이 조만간 한 총재를 피의자 신분으로 불러 조사할 것이라는 관측이 나오는 가운데 한 총재가 관련 의혹에 대해 처음으로 입장을 밝힌 것이다.권 의원도 이날 자신의 페이스북에 “(통일교) 방문과 인사는 사실이지만 금품을 받은 일은 없다. 정치인으로서 예의를 갖춘 것이었을 뿐 부정한 목적은 없었다”며 의혹을 부인했다.그는 또 “2018년 문재인 정권 탄압 때 불체포특권을 포기한 이후 특권 포기는 제 일관된 소신”이라며 “불체포특권 포기를 민주당과의 정치적 일정 거래에 이용하지 말라”고 덧붙였다. 특검팀은 지난 28일 권 의원에 대해 정치자금법 위반 혐의로 구속영장을 청구했고, 권 의원은 불체포특권을 포기하겠다고 밝힌 상태다.이와 함께 특검은 김 여사의 남은 의혹 중 상대적으로 진술 및 물증이 어느 정도 확보돼있는 각종 청탁 의혹을 우선 들여다볼 것으로 보인다. 이봉관 서희건설 회장으로부터 목걸이를, 이배용 국가교육위원장으로부터 금거북이를 각각 건네 받으며 인사 청탁을 들어줬다는 의혹이다. 로봇개 업체 대표 서성빈씨로부터 시계를 건네받고 사업상 편의를 봐줬다는 의혹도 있다. 이밖에도 집사게이트 의혹, 양평고속도로 노선 변경 의혹 등 각종 의혹에 대한 수사도 남은 과제다.지난 29일 한덕수 전 국무총리를 불구속 상태로 재판에 넘긴 내란 특검도 우선 수사 기간을 일단 한차례(30일) 연장해 남은 수사를 이어갈 것으로 보인다. 내란 특검은 오는 15일 1차 수사기간이 만료된다. 내란 특검 관계자는 이날 서울신문과의 통화에서 “당연히 수사 기간 1차 연장은 하는 쪽으로 보고 있다”고 말했다. 수사 대상은 ①한 전 총리 외 다른 국무위원들 ②국회의 계엄 해제 의결 방해 의혹과 관련한 국민의힘 지도부 ③평양에 무인기를 보내 북한의 도발을 유도했다는 ‘외환 혐의’다.