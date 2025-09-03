“64세 尹 체포는 고령 학대” 주장하는 지지자들…인권위에 진정

이미지 확대 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사가 특검에 출석할 예정인 6일 서울 종로구 KT광화문빌딩 인근에서 윤 전 대통령 지지자들이 항의하고 있다. 2025.8.6 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사가 특검에 출석할 예정인 6일 서울 종로구 KT광화문빌딩 인근에서 윤 전 대통령 지지자들이 항의하고 있다. 2025.8.6 홍윤기 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

윤석열(64) 전 대통령에 대한 특별검사팀의 체포 시도가 ‘인권 침해’에 해당한다는 진정이 국가인권위원회에 다수 접수된 것으로 확인됐다.3일 인권위에 따르면 지난달 1일과 7일 김건희 특검팀이 윤 전 대통령에 대해 체포영장을 집행하려 한 이후 인권 침해를 주장하는 진정이 총 21건 접수됐다.진정인들은 특검팀이 고령의 전직 대통령을 학대했다고 주장하면서, 속옷 차림 상태에서 촬영된 사진을 문제 삼았다. 또 법무부가 당시 체포 시도 상황이 담긴 CCTV 영상 공개를 검토한 점도 인권 침해라고 주장하고 있다.앞서 윤 전 대통령 지지자들은 서울구치소의 수감 환경과 관련한 진정도 제출한 바 있다. 이들은 독방 내 에어컨 설치와 병원 진료 보장을 요구하며 항의했다.