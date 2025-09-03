‘목걸이 자수’ 이봉관 회장, 진술 거부 않고 협조

방금 들어온 뉴스

'목걸이 자수' 이봉관 회장, 진술 거부 않고 협조

고혜지 기자
고혜지 기자
입력 2025-09-02 18:13
수정 2025-09-03 00:51
사위 박성근도 참고인 신분 조사
‘양평고속道 의혹’ 5곳 압수수색

이미지 확대
김건희 여사에게 이른바 ‘나토 목걸이’를 선물하며 인사 청탁을 했다고 자수한 이봉관 서희건설 회장이 2일 서울 종로구 KT 광화문빌딩에 마련된 김건희 특검팀 사무실에 휠체어를 탄 채로 출석하고 있다. 이지훈 기자
김건희 여사에게 이른바 ‘나토 목걸이’를 선물하며 인사 청탁을 했다고 자수한 이봉관 서희건설 회장이 2일 서울 종로구 KT 광화문빌딩에 마련된 김건희 특검팀 사무실에 휠체어를 탄 채로 출석하고 있다.
이지훈 기자


김건희 특검은 2일 김건희 여사를 둘러싼 ‘매관매직 의혹’의 핵심 인물로 지목된 이봉관 서희건설 회장을 피의자 신분으로 소환 조사했다. 이 회장이 진술거부권을 행사하지 않고 수사에 협조하면서, 김 여사 관련 청탁 의혹 수사가 본격화될 전망이다.

박상진 특검보는 이날 브리핑에서 “(이 회장) 자수서 내용을 중심으로 조사가 이뤄지고 있다”며 “이 회장은 (특검 측의 물음에) 잘 답변하고 있다”라고 밝혔다. 특검은 이 회장의 맏사위인 박성근 전 국무총리 비서실장도 참고인 신분으로 불러 조사했다. 이 회장은 지난 2022년 3월 대선 직후 김 여사를 만나 ‘반 클리프 앤 아펠’ 목걸이 등을 선물하며 자신의 사위인 박 전 비서실장이 공직에서 일할 기회를 달라는 인사 청탁을 했다는 내용의 자수서와 함께 목걸이 진품을 특검에 제출했다.

특검은 이날 ‘양평고속도로 노선 변경 의혹’과 관련해 국토교통부 담당 실무자였던 김모 서기관의 주거지와 근무지인 원주지방국토관리청 등 5곳에 대해 압수수색 했다. 김씨 외 다른 관련자들의 주거지와 사무실도 압수수색 대상이 됐다. 양평고속도로 노선 변경 의혹은 2023년 국토부가 종점 노선을 김 여사 일가 땅이 있는 일대로 변경해 특혜를 줬다는 내용인데, 김 서기관은 당시 용역업체에 노선 변경을 제안한 인물로 알려져 있다.

서울중앙지법 박정호 영장전담 부장판사는 이날 이른바 ‘집사 게이트’에 연루된 조영탁 IMS모빌리티 대표, 모재용 IMS모빌리티 경영지원실 이사, 민경민 오아시스에쿼티파트너스 대표의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행했다.

고혜지 기자
2025-09-03 12면
