현대차·HD현대중공업 노조, 임단협 난항에 동시 ‘파업’

현대차 노조, 하루 2~4시간 부분파업

HD현대 조선 3사, 올해 첫 공동 파업

이미지 확대 HD현대중공업 노조가 지난달 29일 오후 파업을 진행하고 있다. HD현대중공업 노조 제공 닫기 이미지 확대 보기 HD현대중공업 노조가 지난달 29일 오후 파업을 진행하고 있다. HD현대중공업 노조 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

현대자동차 노조와 HD현대중공업 노조가 올해 임금 및 단체협약 교섭 난항으로 파업에 들어갔다. 두 노조가 같은 날 파업을 벌이는 것은 2016년 이후 처음이다.현대차 노조는 3일부터 5일까지 사흘간 부분 파업에 들어간다고 밝혔다. 현대차 노조 파업은 7년 만이다.3일과 4일에는 오전 출근조 근무자와 오후 출근조 근무자가 각각 2시간 파업을 벌이고, 5일에는 4시간 파업을 한다. 첫날 오전 출근조 근무자는 평소 퇴근 시간(오후 3시 30분)보다 2시간 빠른 오후 1시 30분 일손을 놓고, 울산공장 파업 결의대회에 참가한다.노사는 지난 6월 상견례 이후 20차례 넘게 협상을 벌였으나 합의점을 찾지 못했다. 노조는 ▲기본급 14만 1300원 인상 ▲전년도 순이익의 30% 성과급 지급 ▲소득 공백 없는 정년 연장(최장 64세) ▲주 4.5일제 도입 등을 요구했다. 반면, 사측은 ▲기본급 9만 5000원 인상 ▲성과급 400%+1400만원 지급 ▲자사주 30주 지급안 등을 제시해 이견이 크다.HD현대중공업 노조는 지난 2일부터 5일까지 나흘간 부분 파업을 진행한다. 노조는 지난주까지 이미 5차 파업을 진행했다. 2일과 3일은 4시간, 4일과 5일은 7시간 파업한다.특히 이날 파업에는 HD현대중공업과 HD현대미포조선·HD현대삼호중공업 등 그룹 내 조선 3사가 모두 나서 사측을 압박한다. 4일과 5일에는 오전 9시부터 오후 5시까지 7시간 파업이 예고돼 있다.HD현대중공업 노사는 지난 7월에 기본급 13만 3000원(호봉승급분 포함) 인상, 격려금 520만원, 특별금(약정임금 100%) 지급, 기준에 따른 성과급 지급 등을 담은 잠정합의안까지 도출했으나 조합원 총회에서 부결된 이후 현재까지 진전이 없는 상태다. 나머지 조선사도 구체적인 협상안이 오가지 않은 것으로 전해졌다.