“밥이 넘어가냐?”…교장 머리에 급식판 쏟은 학부모, 집행유예 3년

이미지 확대 법원 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 법원 이미지. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

자녀가 다니는 학교장 머리 위에 음식이 담긴 식판을 뒤엎은 학부모가 징역형의 집행유예를 선고받았다.대구지법 형사11부(부장 전명환)는 특수상해 등의 혐의로 기소된 A(여·50)씨에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했다고 1일 밝혔다. 이와 함께 보호관찰 2년과 120시간의 사회봉사도 명령했다.A씨는 지난 6월 2일 대구 동구에 있는 한 중학교 급식실에서 교장인 B(여·61)씨에게 “지금 밥이 넘어가느냐”고 욕설을 퍼부은 뒤 음식이 담긴 식판을 머리 위에 뒤엎고 빈 식판을 던진 혐의를 받고 있다. 이에 B씨는 2주간의 치료가 필요한 상해를 입었다.범행 직후 A씨는 다시 교장을 찾아갔고, 학생 생활 안전부장 교사가 여러 차례 “나가달라”고 요구했지만, 경찰이 출동할 때까지 버티고 있었던 것으로 알려졌다.조사 결과 A씨는 자녀 문제로 상담하기 위해 학교를 찾았으나 B씨가 자신을 기다리지 않고 식사를 하러 갔다는 이유로 격분해 범행을 저지른 것으로 드러났다.재판부는 “학생들이 보는 앞에서 머리에 음식을 쏟은 행위는 피해자뿐만 아니라 그 장면을 목격한 선생님과 학생들에게도 정신적 충격을 줬을 것으로 보인다”며 “피해자로부터 용서받지 못한 점과 잘못을 인정하는 점, 식판으로 직접 가격한 것은 아닌 점, 상해가 그리 중하지는 않은 점 등을 종합했다”고 양형 이유를 설명했다.