피싱범에 털린 돈 7개월 새 8000억

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

피싱범에 털린 돈 7개월 새 8000억

김우진 기자
김우진 기자
입력 2025-08-31 23:41
수정 2025-08-31 23:41
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

역대 최고 피해… 수법 진화
경찰, 5개월 동안 특별 단속

이미지 확대
5만원권. 연합뉴스
5만원권.
연합뉴스


경찰이 9월 1일부터 내년 1월 말까지 5개월간 보이스피싱·스미싱 등 피싱 범죄에 대한 대대적 특별 단속에 나선다. 올 7월까지 피싱 범죄 피해액이 8000억원에 육박해 역대 최고 수준을 기록하는 등 관련 범죄가 끊이지 않자 수사 역량을 집중하겠다는 취지에서다.

31일 경찰청에 따르면 올해 1~7월 보이스피싱·스미싱 범죄는 1만 6561건, 피해액은 7992억원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간과 비교하면 범죄 건수는 14%, 피해액은 95% 증가했다. 1~7월 기준으로 역대 최고 피해액일 뿐 아니라 지난해 전체 피해액(9525억원)과도 큰 차이가 나지 않는다.

이번 특별 단속은 최근 부처 합동으로 발표한 범정부 피싱 근절 종합대책, 이른바 ‘보이스피싱과의 전쟁’ 선포에 따른 경찰의 첫 후속 조치다. 경찰은 ▲국내외 피싱 조직 수사 ▲자금 세탁 ▲대포폰·대포통장과 같은 범행 수단 등 피싱 범죄와 관련한 모든 불법 행위를 단속할 방침이다. ﻿박성주 경찰청 국가수사본부장은 “최근 피싱 범죄는 교묘한 신종 수법을 사용해 피해자들이 다시 딛고 일어설 힘과 의지까지 뺏고 있다”며 “범죄 근절을 위해 모든 수사 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.

김우진 기자
2025-09-01 1면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로