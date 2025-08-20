날도 더운데 벌까지 기승…대구소방 “8~9월 벌 쏘임 주의”

방금 들어온 뉴스

날도 더운데 벌까지 기승…대구소방 “8~9월 벌 쏘임 주의”

민경석 기자
민경석 기자
입력 2025-08-20 16:51
수정 2025-08-20 16:53
벌집제거 작업 중인 대구소방안전본부 소속 소방관. 대구소방안전본부 제공
벌집제거 작업 중인 대구소방안전본부 소속 소방관. 대구소방안전본부 제공


여름철 무더위가 이어지면서 대구에선 벌 쏘임 사고도 해마다 늘고 있는 것으로 나타났다. 소방당국은 시민들의 각별한 주의를 당부했다.

20일 대구소방안전본부에 따르면 지역 벌집 제거 출동 건수는 2022년 5320건, 2023년 5998건, 2024년 9784건으로 집계됐다.

관련 신고는 여름철에 집중됐다. 전체 제거 요청의 70%가 8월과 9월로 몰렸고, 같은 기간 벌쏘임 환자 이송도 절반을 넘는 것으로 나타났다.

이에 소방당국은 벌 쏘임 예방을 위해선 밝은색 긴소매 옷을 입는 게 좋다고 안내했다. 또 향수나 스프레이 사용, 탄산·단 음료 섭취를 자제해야 한다고 당부했다. 향수나 음료에서 발생하는 강한 냄새가 벌을 자극할 수 있다는 게 소방 당국의 설명이다.

만약 벌집을 건드렸을 땐, 머리를 감싸고 20m 이상 신속히 대피해야 한다. 벌에 쏘였을 경우 벌침을 신속히 제거하고 상처 부위를 소독한 뒤 얼음주머니 등으로 냉찜질하면 좋다. 호흡곤란이나 전신 두드러기 등 알레르기 반응이 나타나면 아나필락시스 쇼크 위험이 있어 즉시 119에 신고하고 병원 치료를 받아야 한다

소방당국은 사고를 예방하기 위해 총력 대응에 나섰다. 벌집 제거 장비 점검·확보, 소방대원의 말벌독 알레르기 반응검사, 에피펜 비치 확대, 표준작전절차(SOP) 준수 교육을 실시하고 있다.

엄준욱 대구소방안전본부장은 “벌 독성은 매우 강하다 보니, 쏘인 후 1시간 내 사망하는 사례도 있다”며 “벌집을 발견하면 절대 접근하지 말고, 쏘였을 경우 신속히 119에 신고해 달라”고 당부했다.
대구 민경석 기자
