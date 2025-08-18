천년고찰 용문사 품은 예천에 호텔 건립, 1000억 투자…한맥인베스트먼트 MOU

경북도와 예천군, 한맥인베스트먼트는 18일 예천군청에서 ‘글로벌 브랜드 호텔 조성사업’ 추진을 위한 투자 양해각서(MOU)를 체결했다. 사진 왼쪽 두번째부터 김학동 예천군수, 임기주 한맥인베스트먼트(주) 회장, 양금희 경북도 경제부지사. 경북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북도와 예천군, 한맥인베스트먼트는 18일 예천군청에서 ‘글로벌 브랜드 호텔 조성사업’ 추진을 위한 투자 양해각서(MOU)를 체결했다. 사진 왼쪽 두번째부터 김학동 예천군수, 임기주 한맥인베스트먼트(주) 회장, 양금희 경북도 경제부지사. 경북도 제공

경북도와 예천군, 한맥인베스트먼트는 18일 예천군청에서 ‘글로벌 브랜드 호텔 조성사업’ 추진을 위한 투자 양해각서(MOU)를 체결했다.한맥인베스트먼트는 2029년까지 예천군 황지리 6만㎡의 땅에 약 1000억원을 투입해 고품격 숙박시설을 조성할 계획이다.예천은 천년고찰 용문사와 낙동강 지류인 내성천이 마을을 휘감아 돌아가는 육지 섬마을인 회룡포, 예천곤충생태원, 예천진호양궁장 등 풍부한 관광 및 레저자원이 있음에도 부족한 숙박 인프라로 인해 관광산업 활성화에 어려움을 겪어왔다.도와 군은 이번 호텔 조성사업 추진이 향후 관광 활성화에 큰 도움이 될 것으로 기대한다.도는 도내 시군마다 1개 호텔을 건립한다는 목표로 시군 여건과 수요를 반영해 고품격 숙박시설을 단계적으로 확충해나갈 계획이다.양금희 경상북도 경제부지사는 “이번 호텔 건립사업을 계기로 예천군이 보유한 천혜의 자연환경과 풍부한 생태관광 자원, 전통 문화유산을 적극 활용해 북부권이 내륙관광의 새로운 중심지로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.