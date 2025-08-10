尹 지지단체, ‘시진핑 현수막’ 갈기갈기…경찰 입건

신문 구독
로그인
尹 지지단체, '시진핑 현수막' 갈기갈기…경찰 입건

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2025-08-10 14:58
수정 2025-08-10 15:31
지난 3월 주한 중국대사관 인근에서 열린 ‘멸공 페스티벌’ 현장. 연합뉴스 자료사진
지난 3월 주한 중국대사관 인근에서 열린 ‘멸공 페스티벌’ 현장. 연합뉴스 자료사진


경찰이 주한중국대사관 인근 집회에서 시진핑 중국 국가주석과 다이빙 중국대사 얼굴이 인쇄된 현수막을 찢은 혐의로 윤석열 전 대통령 지지단체인 자유대학 관계자를 입건해 수사 중이다.

9일 경찰에 따르면 서울남대문경찰서는 최근 자유대학 측에 오는 11일 조사받으라는 출석요구서를 보냈다.

자유대학은 지난달 22일 오후 8시쯤 서울 중구 주한중국대사관 인근에서 ‘부정선거 규탄·감시 집회’를 열고 대사관 측을 모욕한 혐의를 받는다.

당시 이 단체는 집회 도중 시 주석과 다이 대사 등의 얼굴이 인쇄된 오성홍기(중국 국기) 현수막을 찢은 것으로 알려졌다.

형법 제108조는 한국에 파견된 외국사절에 대해 모욕을 가하거나 명예를 훼손한 자를 3년 이하 징역 또는 금고에 처하도록 규정하고 있다.



자유대학 측은 경찰 출석 요구에 대해 “행진 중 중국 대사의 얼굴이 들어간 현수막을 찢은 것을 이유로 추정한다”라고 말했다.
권윤희 기자
위로