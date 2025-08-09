“명품 두른 모녀, ‘팥빙수에 얼음 더 달라’더니…‘불친절’ 리뷰 남겼네요”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“명품 두른 모녀, ‘팥빙수에 얼음 더 달라’더니…‘불친절’ 리뷰 남겼네요”

이정수 기자
이정수 기자
입력 2025-08-09 20:03
수정 2025-08-09 20:18
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
백화점 내 한 빙수 판매점 업주가 고객 요청에 따라 얼음을 추가로 갈아주고도 클레임(이의제기)과 부정적인 리뷰를 받았다며 고충을 토로했다. 네이버 카페 ‘아프니까 사장이다’ 캡처
백화점 내 한 빙수 판매점 업주가 고객 요청에 따라 얼음을 추가로 갈아주고도 클레임(이의제기)과 부정적인 리뷰를 받았다며 고충을 토로했다. 네이버 카페 ‘아프니까 사장이다’ 캡처


백화점 내 한 빙수 판매점 업주가 고객 요청에 따라 얼음을 추가로 갈아주고도 클레임(이의제기)을 받은 것도 모자라 ‘불친절하다’는 리뷰까지 얻었다며 고충을 토로했다.

자영업자들이 모인 네이버 카페 ‘아프니까 사장이다’에는 지난 8일 ‘빙수 거지도 있네요’라는 제목의 글이 올라왔다.

백화점 입점 매장에서 사이드 메뉴로 빙수를 취급하는 가게를 운영하고 있다는 글쓴이 A씨는 “고급 옷을 입은 60대 여성과 30대 딸 둘(이 가게에 왔다)”고 운을 뗐다.

A씨는 인증샷으로 거의 다 먹어 바닥을 보인 빙수 한 그릇과 숟가락 3개가 쟁반 위에 올라가 있는 사진도 함께 올렸다.

A씨에 따르면 이들 모녀는 팥빙수와 과일빙수 중에 뭘 주문할까 고민하더니 1~1.5인분 양인 팥빙수 하나를 시켰다고 한다.

팥빙수가 나간 후 얼마 뒤 딸 한 명이 카운터로 오더니 “빙수가 너무 많아 덜어먹게 빙수 그릇 하나를 더 달라”고 했다고 A씨는 전했다.

A씨는 빙수 그릇 여분이 많지 않아 1회용 용기를 주겠다고 했으나 딸은 “됐다”며 자리로 돌아갔다고 한다.

시간이 흐른 후 이들 모녀는 빙수 절반가량을 먹은 상태였는데 이번에는 60대 여성이 오더니 “우리 딸이 팥을 안 먹는데 팥이 많아서 기분 잡쳤다. 얼음 좀 더 갈아서 달라”고 말했다고 A씨는 주장했다.

A씨는 고객이 말한 대로 얼음 1인분을 새로 갈아줬다고 했다. 그런데 여성은 “얼음만 갈아준 거냐”면서 의아하다는 반응을 보인 뒤 한숨까지 내쉬었다고 한다.

이들 모녀는 빙수를 다 먹은 뒤 다시 오더니 부정적인 리뷰를 남기겠다며 ‘영수증 리뷰’를 위한 영수증을 발급해달라고 요청했다. 결국 A씨의 가게 리뷰에는 ‘불친절하다’는 내용의 리뷰가 하나 추가됐다고 한다.

사연을 접한 카페 회원들은 “팥 많으면 좋은데 이상한 사람들이다”, “‘팥 많다’는 건 얼음 더 받으려는 핑계 같다”, “별별 사람들이 다 있다”, “다시는 안 오게 얼음이랑 그릇 주지 마시지” 등 반응을 보였다.

A씨는 여러 댓글에 “명품 두르고 고상한 척하더라”, “백화점 손님들 중엔 본인이 갑질할 수 있다고 생각하는 사람들이 꽤 있더라” 등 답글을 달면서 자영업자의 어려움을 하소연했다.
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가
우리 국민의 평균 수면 시간이 관련 통계 작성 이후 처음으로 줄었다. 잠을 이루지 못하는 사람의 비율도 크게 늘었다. 반면 유튜브와 넷플릭스 등의 이용자가 늘면서 미디어 이용 시간은 급증했다. 결국 SNS와 OTT를 때문에 평균수면시간도 줄었다는 분석이다. 당신은 하루에 SNS와 OTT에 얼마나 시간을 소비하는가?
1시간 미만
1시간~2시간
2시간 이상
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
121년 역사의 회원이 되시겠어요?
닫기
광고삭제
광고삭제
위로