‘말띠’ 안세영, 새해 첫 대회부터 75분 혈투 역전승

이미지 확대 안세영이 28일 경기 수원시 장안구 수원종합운동장에서 열린 ‘2025 세계배드민턴연맹(BWF) 월드 투어 코리아오픈(슈퍼 500)’ 여자단식 일본 야마구치 아카네를 상대로 경기를 치르고 있다. 2025.9.28 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 안세영이 28일 경기 수원시 장안구 수원종합운동장에서 열린 ‘2025 세계배드민턴연맹(BWF) 월드 투어 코리아오픈(슈퍼 500)’ 여자단식 일본 야마구치 아카네를 상대로 경기를 치르고 있다. 2025.9.28 뉴스1

배드민턴 여제 안세영(24·삼성생명) 병오년 말띠해 첫 대회에서 75분 혈투 끝에 진땀 역전승을 일궜다.여자단식 세계랭킹 1위 안세영은 6일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 2026시즌 월드투어 개막 대회 말레이시아오픈(슈퍼1000) 32강전에서 캐나다의 미셸 리를 게임 점수 2-1(19-21 21-16 21-18)로 꺾었다.세계 랭킹 12위 리를 상대로 통산 8전 전승을 기록 중이던 안세영은 지난달 월드투어 파이널스의 피로에서 회복되지 않은 듯 첫 게임부터 실책을 연발했다. 1게임 중반부터 안세영의 집중력이 살아났으나 초발 대량 실점 만회에는 역부족이었다.2게임도 출발은 불안했다. 안세영은 몸 상태가 좋지 않은 듯 무릎을 짚고 숨을 몰아쉬는 모습을 보이기도 했다.다만 6-11로 인터벌(휴식 시간)이 주어진 직후부터 안세영의 공격과 득점이 몰아쳤다. 순식간에 7점을 내리 따내며 경기를 뒤집었고, 16-16에서 5연속 득점하며 승부의 균형을 맞췄다.둘은 3게임에서도 접전을 이어갔으나, 안세영의 뒷심이 더 빛났다.안세영은 16강에서 2017년 세계선수권 금메달리스트 일본의 노조미 오쿠하라와 맞는다.