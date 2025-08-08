서부지법 폭력 사태 배후 의혹 전광훈 목사 등 출국금지

서부지법 폭력 사태 배후 의혹 전광훈 목사 등 출국금지

반영윤 기자
입력 2025-08-08 10:36
수정 2025-08-08 10:36
이미지 확대
경찰이 올해 1월 발생한 서울서부지법 폭력 난동 사태에 연관됐다는 의혹을 받는 전광훈 목사와 사랑제일교회에 대해 압수수색에 나선 5일 서울 성북구 사랑제일교회에서 나온 전광훈 목사가 발언하고 있다. 연합뉴스
경찰이 올해 1월 발생한 서울서부지법 폭력 난동 사태에 연관됐다는 의혹을 받는 전광훈 목사와 사랑제일교회에 대해 압수수색에 나선 5일 서울 성북구 사랑제일교회에서 나온 전광훈 목사가 발언하고 있다.
연합뉴스


지난 1월 발생한 서울서부지법 폭력 사태의 배후를 수사 중인 경찰이 전광훈 사랑제일교회 목사, 유튜브 채널 ‘신의한수’ 신혜식씨 등 7명을 출국 금지했다.

8일 경찰에 따르면 서울경찰청 안보수사과는 지난 6월 전 목사 등에 대한 출국금지를 법무부에 신청했다. 출국금지 조치는 이후 한 차례 연장돼 현재까지 유지되고 있다.

경찰은 전 목사 외에 신씨, 유튜브 ‘손상대TV’ 운영자인 손상대씨, 배인규 신남성연대 대표, 보수단체 ‘일파만파’ 대표 김수열씨 등 6명에 대해서도 최근 출국금지 조치한 것으로 알려졌다.

이들은 광화문 집회 등에서 참석자들을 선동해 서부지법 폭력 사태를 종용했다는 의혹을 받는다. 경찰은 지난 5~6일 특수건조물침입·특수공무집행방해 교사 등 혐의로 전 목사와 이들의 자택, 사랑제일교회 등을 압수수색했다. 경찰은 압수물을 분석한 뒤 조만간 전 목사를 비롯한 주요 관련자들을 불러 조사할 것으로 보인다.

경찰은 전 목사가 폭력 사태 이전부터 신씨 등 보수 유튜버와 이른바 ‘MZ결사대’ 등 사태 가담자들에게 조직적인 지시를 내렸다고 판단하고 관련 증거를 분석 중이다.
반영윤 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
