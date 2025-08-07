팬스타그룹, 새달 일본 서안 3개도시 크루즈 상품 판매

방금 들어온 뉴스

팬스타그룹, 새달 일본 서안 3개도시 크루즈 상품 판매

구형모 기자
입력 2025-08-07 17:36
수정 2025-08-07 17:36
9월17일~22일 일본 서안의 도시를 다녀오는 5박 6일의 크루즈 상품. 팬스타그륩제공
9월17일~22일 일본 서안의 도시를 다녀오는 5박 6일의 크루즈 상품. 팬스타그륩제공


팬스타그룹은 이탈리아 코스타크루즈사의 세레나호(11만4천500t급)를 전세내 일본 서안 3개 도시를 다녀오는 5박 6일 코스의 정통 크루즈 상품을 판매한다고 7일 밝혔다.

다음 달 17일 부산에서 출발, 일본 전통문화의 중심지인 가나자와, 일본의 숨은 보석으로 불리는 마이즈루, 신비한 매력을 가진 소도시 사카이미나토를 차례로 기항하고 22일 부산으로 돌아오는 일정이다.

코스타세레나호 . 연합뉴스
코스타세레나호 . 연합뉴스


이 기항지들은 2019년까지 크루즈 기항지로 인기가 높았지만, 코로나19 팬데믹으로 최근 뜸했던 곳이다.

팬스타그룹은 기존의 한국 출도착 크루즈들이 반복적으로 다녀왔던 대만의 기륭이나 일본의 오키나와, 홋카이도 항로를 벗어나서 항공기로는 가기 힘든 곳들로 새로운 기항지 방문코스를 꾸몄다.

통상 8시간 정도에 그치는 기존 크루즈와 달리 이번 크루즈 기항지 체류시간을 10∼13시간으로 늘려 충분한 현지 관광 시간을 확보했다.

특별 프로그램으로는 가수 안성훈과 진해성이 공연하는 SBS ‘선상의 더 트롯쇼’가 열린다.

팬스타 자체 공연 프로그램인 타악 퍼포먼스, 관객 속에서 함께 노래하며 넘치는 유머를 발산하는 ‘박진 쇼’, 승객들이 참여하는 ‘크루즈 노래 짱’ 등도 펼쳐진다.

자세한 정보는 팬스타크루즈 홈페이지에서 확인할 수 있다.
구형모 기자
