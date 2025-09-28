與친명계, 트럼프 선불 발언에 “귀신 씨나락 까먹는 소리”

이미지 확대 이재명 대통령의 만연필에 관심을 보이는 트럼프 대통령. 연합뉴스TV 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령의 만연필에 관심을 보이는 트럼프 대통령. 연합뉴스TV 유튜브 캡처

더불어민주당 강성 친명(친이재명계) 모임인 더민주혁신회의가 도널드 트럼프 대통령의 3500억 달러(약 493조원)를 선불로 요구와 관련, “귀신 씻나락 까먹는 소리”라고 비판했다.더민주혁신회의는 이날 “3500억 달러 현금 요구, 트럼프 정부는 한국을 파산시키려는가”라는 제목의 논평을 냈다.이들은 “한 외신 보도에 따르면 미국 하워드 상무 장관이 우리나라와의 관세 협상 과정에서 기존에 논의했던 3500억 달러보다 훨씬 더 많은 금액을 요구하면서 투자방식도 대출 아닌 현금을 먼저 투입하라고 압박하고 있다고 한다”고 했다.이어 “귀신 씨나락 까먹는 소리도 정도가 있다. 미국이 안보동맹국이자 경제동맹국인 한국을 마치 자신들의 속국이라고 착각하는 듯하다”고 했다.‘귀신 씻나락 까먹는 소리’란 이치에 닿지 않는 엉뚱하고 쓸데없는 말을 비유적으로 이르는 표현이다.더민주혁신회의는 2023년 6월 출범한 민주당 소속 전현직 의원이 모인 강성 친명계 모임이다.앞서 이재명 대통령은 한미간 관세 협상과 맞물려 있는 대미 3500억 달러 투자에 대해 외신 인터뷰에서 “(한미 간) 통화 스와프 없이 미국 요구 방식으로 전액 현금으로 투자한다면 한국은 1997년 금융위기와 같은 상황에 직면할 것”이라고 말한 바 있다.이와 관련, 트럼프 대통령은 지난 25일 “한국에서는 3500억 달러를 받는다. 이것은 선불(up front)”이라고 했다.