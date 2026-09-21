대전 테크노파크 원장 ‘특혜’ 논란…지역 관가 ‘부글부글’

민선 9기 요직 발탁 3개월 만에 ‘산하기관장’
인사청문회 전날 공직 사퇴에 공직자들 분통
경제부서 근무 경력 미흡, 전문성 논란 우려
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대전시청 전경. 서울신문 DB
민선 9기 대전시 산하 기관장 인사가 진행되는 가운데 테크노파크(TP) 원장 선임을 두고 ‘뒷말’이 무성하다.
21일 대전시와 시의회에 따르면 박민범 대전 TP 원장 후보자에 대한 인사청문회가 22일 열린다. 박 후보자는 이날 대전시 행정자치국장직에서 물러났다.
지역 관가와 대전시 산하기관에서는 이번 인선을 놓고 전형적인 자기 사람 챙기기이자 ‘특혜’라고 지적했다. 시 출연기관인 TP 원장은 임기 2년에, 2년 이하 연장이 가능하고 연봉은 1억 5000만원 수준으로 선호도가 높다. 민선 9기 퇴직 공무원의 산하기관행은 박 국장이 처음이다. 더욱이 TP 원장으로 임명되면 공직자가 퇴직과 함께 자리를 옮기는 첫 사례가 된다.
한 관계자는 “실장급과 경제·산업 분야 경험이 있는 국장 중에서 희망자가 있었지만 박 후보자로 정리된 것으로 안다”면서 “산하기관장을 ‘입도선매’하고도 인사청문회 전날 퇴직할 정도로 대체 불가한 상황인지 자괴감이 든다”고 토로했다.
대전시가 논란을 자초했다. 지난 7월 2일 민선 9기 첫 국장급 이상 인사는 ‘승진 없는 전보’에 그쳤다. 국장이 정원을 초과해 사실상 2명이 대기 발령됐다. 철도건설국장이던 박 후보자는 행정자치국장으로 자리를 옮겼다. 당시 예고된 조직 개편안에서는 인사과가 행정자치국으로 배치될 예정이었기에 주목받았다.
이런 가운데 대전 TP 원장 공모가 8월 3일 시작돼 28일 면접을 거쳐 지난 8일 박 후보자를 최종 후보로 결정했다. 공무원이 현직에서 산하기관장에 응모할 수 있지만 사퇴 후 공모에 나서는 것이 관행이다. 박 후보자가 사퇴하지 않으면서 지난달 31일 첫 조직개편에 따른 국장급 인사에서 ‘발령 대기’라는 이례적 상황이 연출됐다. 더욱이 퇴직 예정자가 4급과 5급 인사까지 좌지우지했다는 비판도 끊이질 않았다. 경제·산업 분야 경력도 미흡해 의회 인사청문회와 중소벤처기업부 승인 과정에서 ‘전문성’이 도마 위에 오를 수 있다.
이민옥 서울시의회 행정자치위원회 위원장, ‘서울 자원봉사 컨퍼런스’ 참석… 미래세대 자원봉사 지원 의지 밝혀
서울시의회 행정자치위원회를 이끄는 이민옥 위원장(더불어민주당·성동3)이 지난 18일 종로구 서울글로벌센터 국제회의장에서 열린 ‘서울 자원봉사 컨퍼런스’ 현장을 찾았다. 서울시자원봉사센터 법인설립 20주년을 맞아 마련된 이번 행사에서 이 위원장은 축사를 맡아 자원봉사가 지닌 사회적 가치를 짚어보고 미래세대를 향한 적극적인 지원 구상을 제시했다. 이번 행사는 ‘미래세대 성장의 힘, 자원봉사’라는 슬로건 아래 오후 2시부터 2시간 반 동안 펼쳐졌다. 현장에는 자원봉사센터를 비롯해 교육청과 대학, 기업 등 유관기관 관계자 150여 명이 자리를 채워 뜻깊은 시간을 함께했다. 이날 행사는 ▲청소년 봉사학습 및 서울동행 청년 봉사의 사회적 성과를 기반으로 한 서울형 자원봉사 정책 제시 ▲교육청·대학·기업 등 영역별 협력을 통한 자원봉사 활성화 방안 도출을 중심으로 진행됐다. 발제에서는 이선미 서울여자대학교 교수가 “왜 지금, 미래세대에게 봉사 경험인가”를 주제로 자원봉사의 교육적 의미와 사회적 가치를 분석했고, 김자옥 서울시자원봉사센터 팀장이 “배움과 성장을 잇는 서울형 미래세대 자원봉사”를 주제로 서울형 정책 방향을 제시했다. 이어진 토론에서는 정진경 광운대 교수를
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지역 관가에서는 “2급 실장이 빠지면 고위직 승진 요인이라도 있지만 아무런 파급 효과가 없게 됐다”면서 “임명권자와 조직에 부담만 주는 처신으로 불필요한 논란을 일으키게 됐다”고 지적했다.
세줄 요약
- 박민범 국장, 대전TP 원장 후보 최종 결정
- 현직 유지한 공모 참여로 특혜 논란 확산
- 인사 대기·조직 혼선, 전문성 검증 쟁점
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