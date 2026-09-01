“정청래 세력 작업 들어온 듯”…김민석, ‘메시지 논란’ 강민구 부단장 해임

金, 선임 하루 만에 전격 해임 지시

개회식서 언론사 카메라에 포착

“빨리 가서 장악해야 할 듯하다”

이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표가 1일 여의도 국회에서 열린 민주당 경찰개혁추진단 1차 회의에 참석해 발언하고 있다. 2026.09.01. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 김민석 더불어민주당 대표가 1일 여의도 국회에서 열린 민주당 경찰개혁추진단 1차 회의에 참석해 발언하고 있다. 2026.09.01. 뉴시스

이미지 확대 1일 국회에서 열린 정기국회 개회식에서 여야 의원 및 국무위원들이 국기에 경례하고 있다. 2026.9.1 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 1일 국회에서 열린 정기국회 개회식에서 여야 의원 및 국무위원들이 국기에 경례하고 있다. 2026.9.1 이지훈 기자

세줄 요약 김민석 더불어민주당 대표가 정청래 전 대표 측의 윤리감찰단 인선 개입 가능성을 제기한 강민구 부단장을 즉시 해임했다. 강 부단장이 계파 경계 메시지를 주고받은 장면이 포착되며 논란이 커지자, 당은 확산 차단을 위해 신속히 인사 조치에 나선 것으로 보인다. 강민구 부단장, 계파 경계 메시지 포착

정청래 측 인선 개입 가능성 언급 논란

김민석 대표, 즉시 해임 지시

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김민석 더불어민주당 대표가 1일 정청래 전 대표 측의 윤리감찰단 인선 개입 가능성을 제기한 강민구 윤리감찰단 부단장을 해임했다. 강 부단장이 당내 계파에 대한 경계심을 드러낸 내부 메시지가 언론에 포착되자 논란 확산을 차단하기 위해 신속히 인사 조치에 나선 것으로 보인다.민주당 공보국은 이날 언론 공지를 통해 “김 대표는 윤리감찰단 강민구 부단장의 즉시 해임을 지시했다”고 밝혔다. 윤리감찰단은 민주당 소속 선출직 공직자와 주요 당직자의 불법·일탈 행위를 감찰하는 상시기구로 검사 출신 김기표 의원이 단장을 맡고 있다.이날 오후 정기국회 개회식에서 박선원 민주당 최고위원이 강 부단장으로부터 받은 휴대전화 메시지를 확인하는 장면이 언론사 카메라에 포착됐다. 이 메시지에는 “정청래 세력들이 김기표 의원 작업 들어온 듯하다”, “중앙당에서 출근하라고 연락이 안 온다. 사무총장한테 얘기를 좀 해달라. 빨리 가서 장악해야 할 듯 하다” 등의 내용이 담겼다.강 부단장은 정 전 대표 체제에서 윤리감찰단 부단장을 지낸 장인재 전 부단장 등이 추가 부단장 후보로 거론되는 데 대해 경계심을 드러낸 것으로 전해졌다.앞서 김 대표는 지난달 21일 당대표 직속기구인 윤리감찰단 단장에 김 의원을 임명한 데 이어 같은 달 31일 강민구 명지대 산학협력단 교수를 부단장으로 선임했다. 강 부단장은 임명 하루 만에 해임 수순을 밟게 됐다.