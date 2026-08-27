[포토] 박근혜 전 대통령, 국민의힘 연찬회 참석

세줄 요약 박근혜 전 대통령이 27일 국민의힘 연찬회에 14년 만에 참석해 당 지도부와 의원들에게 신의와 화합, 동지애를 강조했다. 개인보다 국가와 국민의 삶, 정치적 유불리보다 미래를 앞세우고 안보와 경제에서 유능함을 보여 달라고 당부했다. 14년 만의 국민의힘 연찬회 참석

신의·화합·동지애 강조 발언

국민 신뢰와 정권 재탈환 당부

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박근혜 전 대통령은 27일 국민의힘 의원들에게 “당 지도부와 여러분이 동지애로 하나로 뭉쳐 각자가 맡은 역할을 충실히 해야 한다”고 당부했다.박 전 대통령은 이날 오후 경기도 고양에 있는 한 호텔에서 진행된 국민의힘 국회의원 연찬회에 참석해 “개인 생각보다 국가가 먼저이고, 당내 작은 이해관계보다 국민의 삶이 먼저이며, 정치적 유불리보다 대한민국의 미래가 먼저여야 한다”며 이같이 말했다. 박 전 대통령의 당 연찬회 참석은 지난 2012년 새누리당 대선 후보 시절 이후 14년 만이다.박 전 대통령은 약 15분 동안의 연설 내내 ‘신의’와 ‘화합’을 강조했다.박 전 대통령은 “저는 정치에 있어서 가장 중요한 것은 신뢰라고 생각한다”며 “‘무신불립’이란 말을 알고 계실 텐데, 신의가 없으면 그 어떤 조직도 존속할 수가 없다”고 말했다.이어 “따라서 정당 내에서 신의가 없으면 그 정당은 존립할 수가 없다”면서 “신뢰를 얻는 방법에는 왕도가 없기에, 어떤 일을 하더라도 국민을 위해 진정성 있게 해야 한다”고 강조했다.박 전 대통령은 “지금 국민의힘이 소수 야당으로 어려움을 겪고 있지만 현실을 직시하고 힘을 모아 노력하면 국민의 신뢰를 얻어서 다수당이 될 수 있을 것”이라며 “또다시 정권을 찾아올 수 있을 것”이라고 말했다.박 전 대통령은 ‘안보’와 ‘경제’에서 유능함을 발휘해 달라고도 했다.그는 “자유우파정당인 국민의힘이 정의를 실현하는 것은 마땅히 해야 할 일을 하는 것”이라며 “국가안보에 있어 정부·여당보다 더 책임 있는 자세로 임해야 한다. 국민이 먹고사는 문제보다 더 중요한 문제는 없다”고 말했다.박 전 대통령이 마지막으로 당부한 것도 지도부를 중심으로 한 ‘단합’이었다.그는 “연찬회를 계기로 여러분의 동지애가 좀 더 두터워졌으면 한다”며 “어려운 때일수록 지도부를 중심으로 일치단결해서 나아가야 한다”고 말했다.지도부에는 “어려운 시기에 국민의 뜻이 어디 있는지를 헤아려서 당을 끌어주실 것을 부탁한다”며 “이렇게 하면 반드시 국민이 여러분의 진정성을 알아줄 것이라 믿는다”고 했다.박 전 대통령은 “저는 연찬회장을 떠나는데 여러분을 제가 믿고 가도 되겠죠”라며 “기회가 되면 다시 뵐 날이 있을 것”이라고 말했다.박 전 대통령은 의원들과 기념 촬영 후 행사장을 빠져나갔다.