아산 오폐수처리장서 키 20㎝ 남아 시신 발견… “부검·유전자 감식 의뢰 계획”

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아산 오폐수처리장서 키 20㎝ 남아 시신 발견… “부검·유전자 감식 의뢰 계획”

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-09-29 12:13
수정 2026-09-29 13:31
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119 구급대 자료 이미지. 서울신문DB
119 구급대 자료 이미지. 서울신문DB


충남 아산의 삼성디스플레이 사업장 그린센터(오폐수처리장)에서 남아 시신이 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

29일 아산소방서와 아산경찰서 등에 따르면 전날 오후 11시 30분쯤 아산시 탕정면에 있는 삼성디스플레이 사업장 자체 소방대가 “공장 내 오폐수집수장에 동물인지 사람인지 구분하기 어려운 물체가 있는데 확인해 달라”고 신고했다.

현장에 출동한 소방당국은 오폐수 이물질을 걸러내는 집수 시설에서 키 20㎝, 몸무게 110g의 남아 시신을 발견하고 경찰에 인계했다.

경찰 관계자는 “아직 유산아인지 사생아인지 알 수 없다”며 “압수영장을 신청해 내일 부검하고 유전자 감식 등을 의뢰할 계획”이라고 말했다.

이정수 기자
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