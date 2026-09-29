암호화폐 시총 2조8486억 달러… 체인링크 6.41% 상승, 니어프로토콜 12%대 급락

세줄 요약
- 암호화폐 시총 2조8486억 달러 집계
- 비트코인 약세, 이더리움 소폭 상승
- 체인링크 강세, 니어프로토콜 급락
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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 29일 오후 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조8486억 달러, 전체 거래량은 1577억 달러로 집계됐다. 비트코인 도미넌스는 58.4%, 이더리움 도미넌스는 11.36%로 나타났다.
비트코인은 8만2931달러(1억1274만 원)로 24시간 전보다 0.57% 내렸고, 시가총액은 1조6661억 달러 수준이다. 이더리움은 2656달러(361만1164원)로 24시간 동안 0.14% 올랐으며, 시가총액은 3242억 달러로 집계됐다. 리플은 1.48달러(2005원)로 24시간 전보다 1.38% 하락했고, 시가총액은 927억 달러 수준이다.
주요 시가총액 상위 종목 가운데 비앤비는 755달러(102만6883원)로 2.12% 하락했고, 솔라나는 116달러(15만8869원)로 2.62% 내렸다. 트론은 0.33달러(454원)로 0.28% 상승했다. 체인링크는 14.99달러(2만385원)로 6.41% 올랐고, 스텔라루멘은 0.22달러(305원)로 4.74% 상승했다. 반면 지캐시는 1375달러(186만9465원)로 12.38% 하락했고, 니어프로토콜은 4.58달러(6233원)로 12.65% 내렸다.
한편 미국 증시는 직전 거래일 하락 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 0.92% 하락했고, S＆P 500 지수는 0.77%, 다우존스 지수는 0.67% 내렸다.
투자심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 67로, 탐욕 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반에 위험 선호 심리가 우세한 상태로 볼 수 있다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
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