국민의힘, 의총에서 ‘장동혁 당협안’ 반대 뜻 모아…張, 강행 전망

‘당협위원장 전원 재선출’ 제동

정점식, 의총 뜻 최고위에 전달

장동혁, 24일 최고위 의결 시도

이미지 확대 정점식 국민의힘 원내대표가 21일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 정점식 국민의힘 원내대표가 21일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 최고위원회의 참석하는 국민의힘 장동혁 국민의힘 대표를 비롯한 지도부가 20일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 최고위원회의 참석하는 국민의힘 장동혁 국민의힘 대표를 비롯한 지도부가 20일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 뉴시스

세줄 요약 국민의힘 의원총회에서 장동혁 대표가 추진한 전국 당협위원장 전원 재선출안에 반대 의견이 모였다. 의원들은 기존처럼 당협 운영위가 재선출하는 방식이 바람직하다고 봤고, 당내 혼란과 분열 우려도 제기했다. 장 대표는 24일 최고위에서 안건을 다시 밀어붙일 전망이다. 의총서 장동혁 당협안 반대 의견 집결

기존 당협 운영위 재선출 방식 선호

장 대표, 24일 최고위 강행 전망

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국민의힘이 21일 의원총회에서 장동혁 대표가 추진하는 ‘당협위원장 전원 재선출’에 반대 뜻을 모았다. 그럼에도 장 대표는 오는 24일 최고위원회의에서 이를 밀어붙일 것으로 전해진다. 장 대표와 국민의힘 소속 의원들의 계속된 불화가 다시 악화할 것으로 보인다.국민의힘은 이날 의원총회에서 장 대표의 구상에 제동을 걸었다. 앞서 장 대표는 전날 최고위원회의에서 전국 254곳 당협위원장 전원을 일괄 사퇴시킨 뒤 당원 투표로 재선출하는 안건을 처리하려다 의원들의 반발로 한 차례 이를 미뤘다.의원총회 후 최수진 원내수석대변인은 “결론부터 말하면 기존 방식대로 하는 것, 즉 당협 운영위원회에서 (당협위원장을) 재선출하는 방식이 좋겠다는 것”이라며 “정점식 원내대표가 이 내용을 최고위에 전달할 것”이라고 설명했다.정 원내대표는 이날 의총에서 “당원의 선택을 통해서 당협위원장을 뽑자는 취지는 좋지만, 지금은 당이 너무 혼란스러워지고, 이런 식으로 투표하게 되면 당원들이 갈라질 수 있다”며 “지금은 민주당과 싸워야 하고 당내 통합을 해야 할 타이밍”이라고 했다고 최 원내수석대변인은 전했다. 장 대표는 이날도 건강검진을 이유로 의원총회에 불참했다.의원들의 반대에도 장 대표는 24일 최고위에서 해당 안건 의결을 시도할 예정이다. 현재 최고위 구성은 원외 친장(친장동혁) 최고위원들이 이에 찬성하는 만큼 의원들의 의견을 수용하지 않고 장 대표 뜻대로 의결이 가능한 구조다.