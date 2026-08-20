‘여섯 어른’ 순례 마친 김민석… 與전대 갈등 딛고 통합 시동

이해찬·김근태 묘역 잇달아 참배

“총선·연속 집권까지 판 크게 짤 것”﻿



지명직 최고위원에 전용기·권미경

친청계 “당헌 위반한 지명” 반발

이미지 확대 김민석(왼쪽) 더불어민주당 대표가 20일 경기 남양주시 모란공원에 위치한 김근태 전 열린우리당 의장 묘역을 참배한 뒤 김 전 의장의 배우자인 인재근 전 의원과 인사를 나누며 환하게 웃고 있다.

더불어민주당 제공 닫기 이미지 확대 보기 김민석(왼쪽) 더불어민주당 대표가 20일 경기 남양주시 모란공원에 위치한 김근태 전 열린우리당 의장 묘역을 참배한 뒤 김 전 의장의 배우자인 인재근 전 의원과 인사를 나누며 환하게 웃고 있다.

더불어민주당 제공

세줄 요약 김민석 민주당 대표가 이해찬·김근태 묘역을 참배하며 전당대회 갈등 봉합과 통합 행보에 시동을 걸었다. 민생 법안과 민주주의 현안에는 강경 대응을 예고했지만, 지명직 최고위원 인선을 둘러싼 친청계 반발로 취임 첫 주부터 당내 긴장도는 높아졌다. 이해찬·김근태 묘역 참배로 통합 행보 시작

민생·민주주의 현안엔 신속·엄정 대응 강조

지명직 최고위원 인선 놓고 친청계 반발 확산

2026-08-21 5면

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김민석 더불어민주당 대표가 20일 이해찬 전 국무총리와 김근태 전 열린우리당 의장의 묘역을 참배했다. 전·현직 대통령들에 예를 갖춘 데 이어 민주당의 ‘큰 어른’ 묘역을 찾은 건 전당대회 기간 갈라졌던 당을 하나로 묶으려는 통합 행보로 풀이된다. 다만 지명직 최고위원 인선을 둘러싸고 ‘팀정청래’가 반발하면서 취임 첫 주부터 당내 긴장도가 높아지는 양상이다.김 대표는 이날 세종 은하수공원에 있는 이 전 총리 묘역에서 1분가량 묵념했다. 김 대표는 “이해찬 총리의 지혜와 결기, 선당후사의 투명성에 기초해 다음 총선과 연속 집권에 이르는 판을 크게 짜는 ‘판메이커’의 뒤를 잇겠다”고 다짐했다. 김 대표는 이후 경기 남양주 모란공원의 김 전 의장 묘역을 찾았다. 김 대표는 김 전 의장에 대해 민주대연합과 품격의 정치를 추구하고 ‘지는 것이 이기는 정치’를 실천한 인물이라고 회고했다.앞서 김 대표는 전당대회 과정에서 “김대중처럼 흔들리지 않는 정치를, 노무현처럼 뜨거운 정치를, 김근태처럼 도덕적인 정치를, 이해찬처럼 원칙의 정치를, 문재인처럼 품격의 정치를, 이재명처럼 그 모든 것을 끌어안은 새로운 역사를 이끄는 정치를 배우고 싶었다”고 밝혀 왔다. 실제 김 대표는 취임하자마자 이 ‘여섯 어른’ 순례부터 시작했다.김 대표는 오후에는 조정식 국회의장을 예방해 민생 법안 처리에선 ‘신속한 국회’, 민주주의 문제에선 ‘엄정한 국회’가 돼야 한다고 강조했다. 이어 이진숙 국민의힘 의원의 5·18 민주화운동 왜곡·폄훼 논란과 조희대 대법원장 문제에 대한 단호한 시정을 요청했다.김 대표는 이후 의원총회에서 이석연 국민통합위원장의 이재명 대통령 탈당 제안과 관련해 “헌법에 대한 무지 내지는 오해에 기초한 것”이라고 반박했다.또 의총에서 지명직 최고위원으로 청년 몫에 전용기(재선) 의원, 노동 몫에 권미경 한국노총 공공연대노련 위원장을 지명한다고 밝혔다. 민주당 당헌은 지명직 최고위원을 당 대표가 지명하되 최고위원회 의결과 당무위원회 인준을 거쳐 확정하도록 하고 있다.이를 두고 친청(친정청래)계 최고위원들이 일제히 반발했다. 최민희 최고위원은 페이스북에 “최소한의 협의 없이 의총에서 갑자기 공개하면 제대로 의결이 되겠나”라며 “결정을 재고해달라”고 했다. 이성윤·한민수 최고위원도 각각 “당헌이 정한 절차에 위반한 지명 발표”, “의총 자리에서 당대표가 일방적 통보로 최고위를 사실상 무력화 한 것”이라고 했다.