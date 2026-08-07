최다 권리당원, 호남의 선택은…“제2의 이인제”·“악의적 마타도어”·“당정일체”

송영길 “이성윤, 당원 표 주는 기계로 여겨”

정청래 “보란듯이 호남반도체 추진할 것”

김민석 “정부와 여당이라는 건 곧 한몸”

이미지 확대 송영길(왼쪽부터) 더불어민주당 당대표 후보와 정청래 후보, 김민석 후보가 7일 오전 각각 전남광주와 전북 전주시와 전남광주 목포시를 찾아 서부 농수산물 도매시장과 전북특별자치도당 청년 권리당원 간담회, 전남지역 수협 조합장 간담회를 갖고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 송영길(왼쪽부터) 더불어민주당 당대표 후보와 정청래 후보, 김민석 후보가 7일 오전 각각 전남광주와 전북 전주시와 전남광주 목포시를 찾아 서부 농수산물 도매시장과 전북특별자치도당 청년 권리당원 간담회, 전남지역 수협 조합장 간담회를 갖고 있다. 뉴시스

세줄 요약 민주당 당대표 선거에 나선 송영길·정청래·김민석 후보가 권리당원이 많은 호남을 찾아 강행군을 펼쳤다. 송영길은 정청래를 ‘제2의 이인제’로 비판했고, 정청래는 악의적 마타도어를 중단하라고 맞섰다. 김민석은 정부와 당의 한몸론을 강조했다. 호남 권리당원 표심 겨냥한 후보들 총력전

송영길·정청래, 이인제·마타도어 공방 격화

김민석, 정부와 당의 한몸론으로 차별화

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더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 선거에 출마한 송영길·정청래·김민석(기호순) 후보가 7일 일제히 호남을 향했다. 가장 많은 권리당원이 있는 호남 득표율을 최대로 끌어올리기 위해 강행군을 펼쳤다.송 후보는 이날 전남광주 서부농수산물도매시장과 오월어머니집 등을 방문하고 당원들과 만남의 시간을 가졌다. 정 후보는 오전에는 전주를, 오후에는 남원·임실·순창·순천을 방문해 청년부터 노인까지 각 세대의 목소리를 청취했다. 김 후보는 목포에서 시작해 해남·완도·진도·영광·담양·함평·영광·장성 등에서 모인 당원들과의 만남 자리를 마련했다.이날도 후보들 사이에는 위험수위를 넘나드는 공방이 오갔다. 송 후보는 라이브 인터뷰에서 정 후보를 향해 “(정 후보는) 자신을 제2의 노무현으로, 김민석 후보를 제2의 이인제로 상징화시키고 있지만 오히려 반대”라며 “오히려 이인제의 모습을 정 후보가 닮아가고 있다. 오히려 이인제처럼 대통령을 공격하고 있는 게 정 후보”라고 비판했다.송 후보는 또한 자신의 페이스북에 전날 ‘친청’(친정청래)계로 분류되는 이성윤 최고위원 후보가 호남을 민심을 두고 ‘주석야청’(낮에는 김민석을 지지하고, 밤에는 정청래를 지지)라고 올린 글을 공유하며 “기여한 바 없이 누리면서 역사 의식도 없고 당원을 동원의 대상이나 표 주는 기계쯤으로 여기는 정신 상태”라고 직격했다.정 후보도 자신의 페이스북에 “사실왜곡하지 말라”라는 제목의 글을 올리며 “정청래가 당대표가 되면 서남권 반도체 클러스터가 잘 안 될 거라는 둥, 레임덕이 온다는 둥 악의적인 마타도어를 중지하라”라면서 “제가 당대표가 되어 보란듯이 서남권 반도체 클러스터를 추진할테니 걱정 마시라”라고 강조했다.한편 김 후보는 임미애 최고위원 후보와 함께 진행한 라이브 방송에서 최근 단일종목 레버리지 ETF에 책임이 있다는 비판을 받는 것을 두고 “이 문제에 대해 있는 그대로의 팩트를 또 알릴 때가 되면 알리겠지만 정부 여당의 정책에 대해 전혀 다른 야당이 하듯이 접근하는 것은 적절치 않은 것 같다”며 “정부 여당이라는 건 한몸이기 때문에 그런 식으로 하는 게 적절하지도 않고 통상적이지도 않다”고 말했다.이번 주말 제주·인천과 강원·대구·경북에서 2주차 순회 경선이 예정되어 있지만 호남권 투표가 11일부터 시작되는 만큼 당권 주자들을 호남 민심 공략에 올인하고 있는 모양새다. 10일에는 KBC광주방송이 주관하는 호남 투표 시작 전 마지막 TV 토론이 열린다.