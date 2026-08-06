[단독] 김민석, 당대표 되면 광화문에 ‘제2당사’ 추진

“추상적 수준 아냐… 당 혁신 위한 기제”

청년에게 제2당사 운영 절반 일임 고려

당무보고 포함 모든 일정 생중계도 검토

이미지 확대 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 지난달 15일 서울 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 ‘당 4대 혁신안’을 발표하기 위해 당원존으로 입장하고 있다. 왼쪽부터 이용우 더불어민주당 의원, 김 후보, 김용만 더불어민주당 의원. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 지난달 15일 서울 여의도 더불어민주당 중앙당사에서 ‘당 4대 혁신안’을 발표하기 위해 당원존으로 입장하고 있다. 왼쪽부터 이용우 더불어민주당 의원, 김 후보, 김용만 더불어민주당 의원. 연합뉴스

세줄 요약 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 당선되면 여의도 중앙당사와 별개로 광화문에 제2당사를 두는 방안을 본격 추진한다. 청년위원회와 대학생위원회에 운영 일부를 맡기고, 회의와 민원 청취를 생중계하는 구상도 검토한다. 광화문 제2당사 추진 구상

청년위원회 운영 참여 검토

당무·민원 생중계 방안 검토

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김민석 더불어민주당 당대표 후보가 당선 시 현재 여의도에 위치한 중앙당사와는 별개로 광화문에 ‘제2당사’ 마련을 본격적으로 추진할 계획인 것으로 6일 파악됐다.김 후보 측 핵심 관계자는 서울신문과의 통화에서 “(김 후보가) 단지 추상적인 수준으로만 구상하고 있는 것이 아니라 굉장한 고심 끝에 내놓은 방안으로 알고 있다”며 “당의 문화와 청년들과의 교감 등에 있어 혁신을 위한 중요한 기제가 될 것”이라고 밝혔다.민주당 청년위원회와 대학생위원회 등 청년들에게 제2당사 운영의 절반 정도를 일임하는 것도 고려하는 것으로 전해졌다. 김 후보는 민주당에 대한 청년 세대의 반감을 해소하는 것을 가장 중요한 현안 중 하나로 강조해 왔다.제2당사 내 회의실을 크게 조성해 당무보고 뿐 아니라 각종 민원 청취와 시민단체들과의 만남 등 당의 일정을 모두 생중계하는 것도 검토 중이라고 한다. 김 후보는 출마 직후부터 “이재명 대통령이 국무회의와 업무보고를 생중계하는 것처럼 당무보고도 생중계해야 한다”는 입장을 유지해 왔다.김 후보는 현재 여의도 중앙당사가 다소 외진 곳에 있고 협소하다고 느껴 시민들의 접근성을 고려해 제2당사 위치를 광화문으로 정한 것으로 알려졌다. 김 후보는 대략 200평 내외의 공간을 임대하거나 국민과의 소통을 명목으로 한 특별계정을 통해 특별당비를 납부받는 것도 가능하다는 입장이다.다만 김 후보 측은 구체적인 위치와 당비 운용 계획 등에 대해서는 “아직 세부적인 사항은 정해지지 않았고, 전당대회 이후에 정식으로 논의할 것”이라고 했다.