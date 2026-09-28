[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 28일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 28일

입력 2026-09-28 01:53
수정 2026-09-28 01:53
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36년생 : 집안이나 가까운 사람에게 좋은 일이 생긴다.

48년생 : 북동쪽에서 반가운 소식이나 도움을 얻을 수 있다.

60년생 : 사고나 손실이 없도록 매사 조심해야 한다.

72년생 : 오랫동안 원했던 소망이 이루어질 수 있다.

84년생 : 주변 분위기에 휩쓸리지 말고 중심을 지켜라.

96년생 : 친구들의 분위기보다 자신의 목표를 우선하라.



37년생 : 답답한 일이 있어도 인내하며 때를 기다려라.

49년생 : 부지런히 움직이면 좋은 기회와 성과가 따른다.

61년생 : 감정적으로 맞서지 말고 한 번 더 참아라.

73년생 : 달콤한 유혹은 구설과 손실을 부를 수 있다.

85년생 : 허세를 버리고 실속을 챙기면 재물운이 좋아진다.

97년생 : 겉모습보다 실력에 집중하면 좋은 결과를 얻는다.

호랑이

38년생 : 말과 행동을 조심하고 판단력을 잃지 마라.

50년생 : 진실한 마음으로 사람을 대하면 신뢰를 얻는다.

62년생 : 주변과 화합하면 기대 이상의 큰 성과를 얻는다.

74년생 : 눈앞에 온 행운과 기회를 놓치지 마라.

86년생 : 먹을 복과 즐거운 모임이 있는 날이다.

98년생 : 친구와 힘을 합치면 큰 목표도 이룰 수 있다.

토끼

39년생 : 바라던 일이 순조롭게 이루어져 마음이 즐겁다.

51년생 : 노력의 결실과 풍성한 수확이 기다리고 있다.

63년생 : 무리한 변화보다 자신의 현재 위치를 지켜라.

75년생 : 기다리던 기회를 만나 기쁜 일이 생긴다.

87년생 : 결과가 늦더라도 인내하면 좋은 결실을 얻는다.

99년생 : 꾸준히 준비한 일에서 만족스러운 결과가 나타난다.



40년생 : 마음을 무겁게 하던 근심이 사라진다.

52년생 : 기다리던 기쁜 소식과 반가운 일이 찾아온다.

64년생 : 새로운 계획이나 활동에서 행운이 따른다.

76년생 : 일이 풀리지 않아도 방법을 바꾸며 다시 시도하라.

88년생 : 자신의 책임을 다른 사람에게 미루지 마라.

00년생 : 새로운 분야에 도전하면 좋은 경험과 기회를 얻는다.

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41년생 : 집안에 경사스럽고 반가운 일이 생긴다.

53년생 : 어려운 시간이 지나고 즐거운 결실이 찾아온다.

65년생 : 직접 땀 흘려 노력해야 원하는 결과를 얻는다.

77년생 : 따뜻한 사랑과 배려로 관계를 회복할 수 있다.

89년생 : 감정을 차분하게 다스리면 일이 순조롭게 풀린다.

01년생 : 노력과 성실함으로 원하는 목표에 가까워진다.



42년생 : 쉬운 일이라도 가볍게 생각하지 말고 확인하라.

54년생 : 다른 사람의 기분을 상하게 하는 말은 삼가라.

66년생 : 답답한 마음을 내려놓고 기분을 새롭게 전환하라.

78년생 : 경험이 많은 윗사람의 의견을 따르는 것이 좋다.

90년생 : 오래된 방식보다 새로운 방법을 받아들여라.

02년생 : 새로운 공부나 활동을 시작하면 좋은 자극을 받는다.



43년생 : 사소한 일도 쉽게 생각하지 말고 신중히 처리하라.

55년생 : 아랫사람이나 자녀로 인한 지출이 생길 수 있다.

67년생 : 자신을 낮추고 부드럽게 행동하면 일이 풀린다.

79년생 : 어려운 상황일수록 적극적으로 대처해야 한다.

91년생 : 조금만 더 기다리면 좋은 기회와 행운이 온다.

03년생 : 친구를 배려하고 겸손하게 행동하면 좋은 평가를 받는다.

원숭이

44년생 : 무심코 한 말이 구설을 부를 수 있으니 조심하라.

56년생 : 새로운 도약을 위한 중요한 기반이 마련된다.

68년생 : 가까운 사람에게 따뜻한 애정을 표현하라.

80년생 : 처리할 일이 많아 바쁘고 분주한 하루다.

92년생 : 억지로 움직이지 말고 자연스러운 흐름에 맡겨라.

04년생 : 바쁘더라도 가족과 친구에게 따뜻한 마음을 표현하라.



45년생 : 큰 변화나 자리 이동은 다음으로 미루어라.

57년생 : 한발 양보하면 관계와 일이 편안해진다.

69년생 : 새로운 일보다 지금 하던 일에 충실해야 한다.

81년생 : 사소한 일도 신중하고 꼼꼼하게 처리하라.

93년생 : 이동이나 외출에서 좋은 기회를 얻을 수 있다.

05년생 : 익숙한 공부와 활동을 꾸준히 이어가는 것이 좋다.



46년생 : 결과를 재촉하지 말고 차분히 기다려라.

58년생 : 추진하는 일마다 막힘없이 순조롭게 이루어진다.

70년생 : 부동산이나 큰 거래는 시간이 더 필요하다.

82년생 : 사람과의 충돌을 피하려면 말을 부드럽게 하라.

94년생 : 지나치게 큰 이익보다 현실적인 성과를 바라라.

06년생 : 친구와 다투기보다 한발 물러서 대화로 풀어라.

돼지

47년생 : 주변 사람의 도움으로 어려운 일이 쉽게 해결된다.

59년생 : 뜻밖의 실수나 망신이 없도록 언행을 조심하라.

71년생 : 다른 사람의 조언을 무조건 따르지 말고 판단하라.

83년생 : 새로운 일을 벌이기보다 현재의 일을 지켜라.

95년생 : 스트레스가 쌓이지 않도록 충분히 쉬어라.

07년생 : 친구의 의견에 휩쓸리지 말고 자신의 생각을 가져라.
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