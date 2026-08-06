與전대 앞둔 치열해진 당심 공략에 여론조사 결과도 오락가락

정청래 “김민석, 대통령 팔이 계속했다”

김민석 “정청래, 반명·분열주의적 행태”

송영길 “12척 같은 지지율, 호남 대역전”

이미지 확대 일정 소화하는 더불어민주당 당대표 후보들 송영길, 정청래, 김민석 더불어민주당 당대표 후보(기호순)가 6일 전남광주 해남과 서울 마포, 전남광주 순천에서 각각 일정을 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 일정 소화하는 더불어민주당 당대표 후보들 송영길, 정청래, 김민석 더불어민주당 당대표 후보(기호순)가 6일 전남광주 해남과 서울 마포, 전남광주 순천에서 각각 일정을 하고 있다.

이미지 확대 해남 5일시장 찾은 송영길 송영길 더불어민주당 당대표 후보가 6일 전남광주 해남군 해남읍5일시장을 방문해 상인들과 인사를 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 해남 5일시장 찾은 송영길 송영길 더불어민주당 당대표 후보가 6일 전남광주 해남군 해남읍5일시장을 방문해 상인들과 인사를 하고 있다.

이미지 확대 장애인협회와 북한이탈주민 간담회 찾은 정청래 후보 정청래 더불어민주당 당대표 후보가 6일 오후 서울 마포구 마포보훈회관에서 열린 ‘서울·경기 장애인협회 및 북한이탈주민 정책간담회’에서 참석자들과 인사를 나누고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 장애인협회와 북한이탈주민 간담회 찾은 정청래 후보 정청래 더불어민주당 당대표 후보가 6일 오후 서울 마포구 마포보훈회관에서 열린 ‘서울·경기 장애인협회 및 북한이탈주민 정책간담회’에서 참석자들과 인사를 나누고 있다.

이미지 확대 핵심 활동가 강연에서 연설하는 김민석 후보 더불어민주당 당 대표 선거에 출마한 김민석 전 총리가 6일 전남광주 순천대에서 열린 핵심 활동가 강연회에서 연설하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 핵심 활동가 강연에서 연설하는 김민석 후보 더불어민주당 당 대표 선거에 출마한 김민석 전 총리가 6일 전남광주 순천대에서 열린 핵심 활동가 강연회에서 연설하고 있다.

세줄 요약 민주당 8·17 전당대회를 앞두고 정청래·김민석 후보가 배신자·반명 프레임을 앞세워 정면 충돌했다. 송영길 후보는 호남을 찾아 재생에너지·데이터센터 유치 공약을 내세웠고, 여론조사는 기관별로 엇갈리며 당권 경쟁이 안갯속으로 들어갔다. 정청래·김민석, 배신자·반명 프레임 공방

송영길, 호남 돌며 지역 공약·지지 호소

여론조사마다 엇갈린 당권 구도와 초박빙

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더불어민주당 8·17 전당대회 첫 주 순회경선 결과 박빙 구도를 보인 정청래(기호 2번)·김민석(기호 3번) 당대표 후보는 6일 치열한 공방을 주고받았다. 송영길(기호 1번) 당대표 후보는 이날 전남광주를 찾아 호남 당심 공략에 나섰다.정 후보는 이날 페이스북을 통해 “2차 TV 토론으로 게임 끝났다”며 “김 후보는 신천지 근거를 못 댔고, 광주 서남권 반도체클러스터에 대해 무지무능했고, 대통령팔이를 계속했고, 단일종목레버리지ETF에 사과도 안 했다”고 비판했다.그러면서 “배신에 대한 해명도 사과도 없었다”며 “못 믿을 사람, 못 맡길 사람!”이라며 김 후보를 향한 ‘배신자 프레임’ 강화에 나섰다.이에 맞서 김 후보는 이날 김어준 씨 유튜브에 출연한 자리에서 “저는 행태에 있어서는 반명(반이재명)과 분열주의적 행태로 비판받을 소지를 정 후보가 명확히 제공했다고 본다”며 정 후보를 향한 ‘반명 프레임’을 분명히 했다. 다만 그는 “그것을 신천지와 연결시킨 것은 아니다”라고 말했다.그러면서 “저는 불가피하게 소위 대통령을 지키거나 친명 쪽이 아닌 쪽으로 분류될 수밖에 없다고 본다”며 ‘명·청’(이재명·정청래) 대전에 대해서도 “실체가 존재한다고 본다. 사안의 케이스도 충분히 많다”고 했다.김 후보는 “제주, 강원, 인천, 대구, 경북만 놓고 본다면 비기면 제가 최종 이길 거”라며 “비기는 것 정도가 현실적인 목표라고 보고 그 이상 나오면 아주 좋은 것”이라고 전망했다.송 후보는 이날 전남광주 해남군 솔라시도를 찾아 재생에너지 자립도시 특별법 연내 처리와 데이터센터 특구 지정 글로벌 앵커기업 유치, 무안공항 국제선 등을 약속했다.특히 송 후보는 명량해전의 현장인 울돌목을 찾은 자리에선 “저 송영길에게도 지금, 열두 척의 배 같은 지지율이 있다”며 “울돌목의 역전, 저 송영길이 해내겠다”고 강조했다.치열해진 공방에 민주당 지지층의 당대표 후보 선호는 여론조사마다 차이를 보이는 것으로 나타났다.지난 3~4일 실시된 미디어토마토 여론조사에서는 정 후보와 김 후보가 접전을 벌이는 것으로 나타났으나 같은 기간 실시된 한국사회여론연구소(KSOI) 여론조사에서는 김 후보가 과반을 기록하며 정 후보를 크게 앞선 것으로 나타났다.미디어토마토가 뉴스토마토 의뢰로 전국 만 18세 이상 1037명을 대상으로 실시한 정기 여론조사 결과 민주당 지지층에선 김 후보가 45.0%, 정 후보가 43.2%, 송영길 후보가 7.8%로 나타났다.민주당 지지층과 무당층을 합한 결과에선 정 후보 39.9%, 김 후보 39.8%, 송 후보 7.9%로 정 후보와 김 후보가 초박빙 양상이었다. 국민의힘 지지층에선 정 후보 40.7%, 김 후보 10.6%, 송 후보 7.4%였다.반면 KSOI가 전국 만 18세 이상 1002명을 대상으로 실시해 전날 발표한 정기 여론조사에선 민주당 지지층에서 김 후보는 51.1%, 정 후보는 31.4%, 송 후보는 5.5%였다.전체 조사에서도 미디어토마토의 차기 당대표 1순위 선호 질문엔 정 후보가 39.6%, 김 후보가 28.4%, 송 후보가 9.0%였다. 반면 KSOI의 민주당 당대표 적합도 조사에선 김 후보가 28.1%, 정 후보가 27.6%, 송 후보는 4.8%였다.다만 호남에선 두 여론조사 결과 모두 김 후보가 정 후보를 앞서는 것으로 나타났다. 미디어토마토의 경우 김 후보 42.1%, 정 후보 38.6%로 집계됐다. KSOI 조사에선 김 후보 42.6%, 정 후보 22.0%였다.미디어토마토 조사는 ARS(RDD) 무선전화 방식으로 진행됐으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.0%포인트, 응답률은 1.8%다.KSOI 조사는 무선 자동응답(ARS) 방식으로 실시됐으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 5.7%다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.정 후보는 이날 페이스북에 “당원동지 여러분! 조금만 힘을 내달라. 당원주권정당 1인 1표의 힘을 믿는다”며 “미디어 토마토 여론조사를 보니 불안불안하다. 1차에 과반 득표로 승리할 수 있도록 조금만 더 힘을 내달라”고 언급했다.