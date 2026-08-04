오세훈·유승민 “보수정치 신뢰 회복… 국힘, 유능한 정당으로 거듭나야”

오 시장 1심 유죄 후 첫 공개 만찬

찬탄 갈등 끝내야 총선 승리 ‘공감’

이미지 확대 오세훈(오른쪽) 서울시장이 3일 서울 용산구 한남동 공관에서 유승민 전 국민의힘 의원과 만찬에 앞서 대화하고 있다.

서울시 제공 닫기 이미지 확대 보기 오세훈(오른쪽) 서울시장이 3일 서울 용산구 한남동 공관에서 유승민 전 국민의힘 의원과 만찬에 앞서 대화하고 있다.

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세줄 요약 오세훈 서울시장과 유승민 전 국민의힘 의원이 만찬을 함께하며 보수정치 신뢰 회복과 국민의힘 혁신에 뜻을 모았다. 두 사람은 당이 지지율 하락을 멈추고 이재명 정부를 견제할 유능한 대안정당으로 거듭나야 한다고 봤고, 찬탄·반탄 갈등을 끝내야 총선 승리가 가능하다고 공감했다. 오세훈·유승민, 보수정치 신뢰 회복 협력 약속

국민의힘 지지율 하락과 쇄신 지연에 우려 표명

찬탄·반탄 갈등 해소와 통합 필요성 공감

2026-08-04 8면

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오세훈 서울시장과 유승민 전 국민의힘 의원이 3일 만나 ‘통합과 혁신을 통한 보수정치 신뢰 회복’에 지속적으로 협력하기로 했다. 지난 6·3 지방선거 최대 격전지인 서울시장 선거에서 힘을 모았던 두 사람은 “국민의힘이 국민의 기대에 부응하는 대안정당으로 다시 바로 설 수 있도록 각자의 위치에서 필요한 역할을 함께해 나가자”고 뜻을 모았다.오 시장과 유 전 의원은 이날 서울시장 공관에서 만찬을 함께하며 지방선거 이후 당이 쇄신의 동력을 충분히 이어가지 못한 채 최근 당 지지율마저 다시 하락하고 있는 현실에 대해 깊은 우려를 표했다. 또 “이재명 정부의 무능과 폭주를 제대로 견제하고 국민에게 실질적인 대안을 제시하는 유능한 정당으로 거듭날 때 비로소 국민의 신뢰를 회복할 수 있다는 데 의견을 같이했다”고 오 시장 측이 전했다.두 사람의 공개 만찬은 오 시장이 정치자금법 위반 혐의로 1심에서 유죄 선고를 받은 후 처음이다. ‘장동혁 지도부’와 거리를 두고 국민의힘의 노선 전환을 압박하는 독자 노선으로 서울시장 선거를 치러 승리한 오 시장은 국민의힘 주요 인사들과 식사 정치를 통해 스킨십을 늘려왔으나 이른바 ‘명태균 리스크’로 정치 행보 확장에 제동이 걸린 상황이었다.유 전 의원은 만찬 후 서울신문과의 통화에서 “오 시장과는 오랫동안 함께 정치를 해왔고, 2016년 이후 우리 당의 계속된 총선 패배에 대해선 심각하게 논의를 해왔다”며 “오늘도 여러 고민들을 나누고 깊이 공감했다”고 전했다.만찬에서 유 전 의원과 오 시장은 국민의힘이 찬탄(탄핵 찬성)·반탄(탄핵 반대) 갈등을 끝내야만 2028년 총선에서 승리할 수 있다는 데 공감대를 이뤘다. 유 전 의원은 전날 페이스북에도 “오로지 탄핵에 찬성했거나 반대했다는 이유 하나만으로 마치 불구대천의 원수가 된 것처럼 싸우니 보수가 어떻게 원팀이 될 수 있겠는가”라고 썼다.두 사람은 이미 당내 구(舊)주류 핵심 의원들과도 총선 승리를 위한 통합과 혁신 방안에 대한 물밑 논의를 이어왔다.